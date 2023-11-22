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У Львові люди у військовій формі "запакували" чоловіка у машину. Військкомат відреагував

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 11:26
У Львові люди у військовій формі
Конфлікт у Львові (Фото: скриншот із відео)

У мережі з'явилося відео зі Львова, на якому люди у військовій формі "запакували" чоловіка в машину та образили його супутницю, вибивши з її рук телефон. У Львівському обласному територіальному центрі комплектування (військкоматі) відреагували та призначили перевірку.

На відео, яке публікують українські канали, можна помітити людей у формі, які силою заштовхують чоловіка в автомобіль, а паралельно лають його супутницю і вибивають з її рук телефон.

Не виключено, що інцидент міг статися через порушення комендантської години. Також напередодні Львівська обласна військова адміністрація видала указ про посилення перевірки документів у всіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

У ТЦК заявили, що для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій перевіряють цей факт про можливу причетність співробітників військкомату до інциденту.

"Командування Львівського ТЦК здійснює заходи щодо встановлення обставин, що склалися, з'ясовуються всі деталі цього випадку", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

  • Мобілізація в Україні перейде до "смарт-формату". Люди самі обиратимуть спеціальність.
  • 14 жовтня начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину наявних зараз у країні резервів.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.
  • Мобілізація. Електронний реєстр військовозобов'язаних вже працює та наповнюється – міністр Федоров.

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Дмитро Гриниченко
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