Вода в Кривом Роге отходит, но остаются подтопленными 79 домов – ОП

В результате установки очередного затвора вода в Кривом Роге отходит. Город начала затапливать вода из реки Ингулец, после повреждения российским ракетным ударом гидротехнических сооружений. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"В результате слаженных действий наших служб вода отходит", – написал он.

По его словам, это уже можно наблюдать на примере парка Мершавцева. Вчера там максимальный уровень воды достигал 190 см, сейчас – 65 см. И эта положительная динамика будет наблюдаться и дальше, убежден Тимошенко.

Он сообщил, что час назад завершили работы по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды.

Сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех пострадавших домах Ингулецкого района и еще семи домах Центрально-Городского района.

Остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков. Работы по ликвидации продолжаются.

Вадим Ребрина

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