Вода в Кривом Роге отходит, но остаются подтопленными 79 домов – ОП
В результате установки очередного затвора вода в Кривом Роге отходит. Город начала затапливать вода из реки Ингулец, после повреждения российским ракетным ударом гидротехнических сооружений. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"В результате слаженных действий наших служб вода отходит", – написал он.
По его словам, это уже можно наблюдать на примере парка Мершавцева. Вчера там максимальный уровень воды достигал 190 см, сейчас – 65 см. И эта положительная динамика будет наблюдаться и дальше, убежден Тимошенко.
Он сообщил, что час назад завершили работы по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды.
Сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех пострадавших домах Ингулецкого района и еще семи домах Центрально-Городского района.
Остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков. Работы по ликвидации продолжаются.
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура.
- В Ингульце начал подниматься уровень воды, жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
- Утром 15 сентября глава ОВА Александр Вилкул сообщил, что для ликвидации последствий ракетного удара пришлось взрывать дамбу.
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