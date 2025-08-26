Военная разведка: В России офицеры 83-й бригады получили $2,5 млн за фейковые ранения

Более 30 оккупантов из 83-й бригады получили выплаты и льготы, оформив себе фейковые ранения

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

В одной из бригад Вооруженных сил государства-агрессора разоблачили мошенничество на сотни миллионов рублей с выплатами за фейковые ранения. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РФ разоблачена схема, по которой офицеры оформляли себе фиктивные ранения и награды для получения незаконных выплат.

Таким образом командование бригады присвоило более 200 млн рублей (примерно $2,5 млн).

По данным военной разведки, более 30 оккупантов оформляли фейковые ранения, чтобы получать выплаты и льготы, а также избегать службы на передовой. Военные зачислялись в списки раненых и проходили "лечение" в госпиталях, одновременно продолжая получать денежное обеспечение и другие надбавки.

В частности, начальник группы спецопераций подполковник Константин Фролов по документам был ранен четыре раза, а федеральные медиа публиковали о нем героические сюжеты об "успешной работе снайперских групп" и "спасении собратьев". За это оккупант получил четыре "Ордена мужества" и две медали "За отвагу".

В ГУР утверждают, что ранения Фролов получил от собственных собратьев, которые по просьбе подполковника стреляли в него, стараясь не задеть жизненно важные органы.

В то же время десятки российских военнослужащих, погибших на войне против Украины, продолжают по документам считаться пропавшими без вести.

Это позволяет Министерству обороны России не выплачивать семьям погибших необходимые компенсации, в то время, как старшие офицеры успешно присваивают сотни миллионов за поддельные подвиги и ранения, констатировали в украинской разведке.