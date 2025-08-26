Военная разведка: В России офицеры 83-й бригады получили $2,5 млн за фейковые ранения
В одной из бригад Вооруженных сил государства-агрессора разоблачили мошенничество на сотни миллионов рублей с выплатами за фейковые ранения. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
В 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РФ разоблачена схема, по которой офицеры оформляли себе фиктивные ранения и награды для получения незаконных выплат.
Таким образом командование бригады присвоило более 200 млн рублей (примерно $2,5 млн).
По данным военной разведки, более 30 оккупантов оформляли фейковые ранения, чтобы получать выплаты и льготы, а также избегать службы на передовой. Военные зачислялись в списки раненых и проходили "лечение" в госпиталях, одновременно продолжая получать денежное обеспечение и другие надбавки.
В частности, начальник группы спецопераций подполковник Константин Фролов по документам был ранен четыре раза, а федеральные медиа публиковали о нем героические сюжеты об "успешной работе снайперских групп" и "спасении собратьев". За это оккупант получил четыре "Ордена мужества" и две медали "За отвагу".
В ГУР утверждают, что ранения Фролов получил от собственных собратьев, которые по просьбе подполковника стреляли в него, стараясь не задеть жизненно важные органы.
В то же время десятки российских военнослужащих, погибших на войне против Украины, продолжают по документам считаться пропавшими без вести.
Это позволяет Министерству обороны России не выплачивать семьям погибших необходимые компенсации, в то время, как старшие офицеры успешно присваивают сотни миллионов за поддельные подвиги и ранения, констатировали в украинской разведке.
- 17 августа ГУР сообщило, что российский генерал Абачев получил ранение в результате удара Сил обороны по колонне россиян в Курской области. В разведке утверждали, что российскому военачальнику ампутировали руку и ногу.
- Впоследствии Силы специальных операций показали видео поражения автомобиля российского генерала вблизи города Рыльск.
