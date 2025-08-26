Воєнна розвідка: В Росії офіцери 83 бригади отримали $2,5 млн за фейкові поранення

Понад 30 окупантів з 83 бригади отримали виплати та пільги, оформивши собі фейкові поранення

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У одній із бригад Збройних сил держави-агресорки викрили шахрайство на сотні мільйонів рублів з виплатами за фейкові поранення. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У 83 окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді ЗС РФ викрито схему, за якою офіцери оформлювали собі фіктивні поранення та нагороди для отримання незаконних виплат.

Таким чином командування бригади привласнило понад 200 млн рублів (приблизно $2,5 млн).

За даними воєнної розвідки, понад 30 окупантів оформляли фейкові поранення, щоб отримувати виплати та пільги, а також уникати служби на передовій. Військові зараховувались до списків поранених та проходили "лікування" в госпіталях, водночас продовжуючи отримувати грошове забезпечення та інші надбавки.

Зокрема, начальник групи спецоперацій підполковник Костянтин Фролов за документами був поранений чотири рази, а федеральні медіа публікували про нього героїчні сюжети про "успішну роботу снайперських груп" та "порятунок побратимів". За це окупант отримав чотири "Ордени мужності" та дві медалі "За відвагу".

В ГУР стверджують, що поранення Фролов отримав від власних побратимів, які на прохання підполковника стріляли в нього, намагаючись не зачепити життєво важливих органів.

Водночас десятки російських військовослужбовців, загиблих на війні проти України, продовжують за документами вважатись зниклими безвісти.

Це дозволяє Міністерству оборони Росії не виплачувати родинам загиблих необхідні компенсації, тоді як старші офіцери успішно привласнюють сотні мільйонів за підроблені подвиги та поранення, констатували в українській розвідці.