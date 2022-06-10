UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военные показали, как взрывается российский танк. Огненный столб чуть не задел беспилотник

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 02:32
Военные показали, как взрывается российский танк. Огненный столб чуть не задел беспилотник - Фото
Фото: К2 54 ОМБр

Боевая группа К2, принадлежащая 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы, показала, как взрывается подбитый российский танк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Продолжаем показ путешествий незваных "туристов" тяжелой техникой по полям Донецкой области возле г. Марьинка. Ехали "туристы" по полю, поглядывая на украинские поля, где тем временем занимались "посевом зерновых" бравые ребята из группы К2 с еще одним славным подразделением. И получилось так, что встретилась та "туристическая" машина с нашими сеялками. Да и сломалась навсегда", – говорится в сообщении группы.

Читайте также: Российским танкам отрывает башни в Украине из-за существенного дефекта

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 