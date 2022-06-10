Военные показали, как взрывается российский танк. Огненный столб чуть не задел беспилотник

Боевая группа К2, принадлежащая 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы, показала, как взрывается подбитый российский танк.

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"Продолжаем показ путешествий незваных "туристов" тяжелой техникой по полям Донецкой области возле г. Марьинка. Ехали "туристы" по полю, поглядывая на украинские поля, где тем временем занимались "посевом зерновых" бравые ребята из группы К2 с еще одним славным подразделением. И получилось так, что встретилась та "туристическая" машина с нашими сеялками. Да и сломалась навсегда", – говорится в сообщении группы.

По данным Генерального штаба ВСУ, российская армия с 24 февраля потеряла в Украине около 1400 танков.

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Андрей Водяный

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