Военный Синицын о перенимании Россией украинских технологий: Это война наперегонки

Военный утверждает, что война против России – это постоянный марафон, в котором главное — не отставать

Роман Синицын (Фото: Facebook)

Все, что применяют украинские Силы обороны первыми, начинают использовать российские военные. Это война наперегонки. Об этом в комментарии для LIGA.net заявил волонтер и военнослужащий Роман Синицын.

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Комментируя вопрос о том, перенимает ли вражеская армия способы работы украинских Сил обороны, Синицын заявил: это война технологий и на любые украинские технологические решения враг через какое-то время находит противодействие.

"Это постоянный марафон и нам главное здесь не отставать", – утверждает военный.

Он отметил, что Украине в войне помогает как оборонно-промышленный комплекс, так и помощь от западных партнеров.

Ждите 13 июня интервью на ютуб-канале LIGA.net.

В марте вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина может увеличить производство беспилотников до 2 млн единиц в год, что вдвое больше целевого показателя, но для этого требуется дополнительная финансовая поддержка Запада.

3 июня заместитель министра обороны Дмитрий Клименков рассказал, что почти 100% дронов для Сил обороны производится в Украине, наибольшая доля приходится на частный бизнес.

В тот же день стало известно, что китайская правительственная организация "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" пыталась приобрести оборудование для российской армии, с помощью которого можно глушить беспилотники.

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