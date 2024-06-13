Військовий Сініцин про переймання Росією українських технологій: Це війна наввипередки

Військовий стверджує, що війна проти Росії – це постійний марафон, в якому головне — не відставати

Роман Сініцин (Фото: Facebook)

Все, що застосовують українські Сили оборони першими, починають використовувати російські військові. Це війна наввипередки. Про це у коментарі для LIGA.net заявив волонтер і військовослужбовець Роман Сініцин.

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Коментуючи питання щодо того, чи переймає ворожа армія способи роботи українських Сил оборони, Сініцин заявив: це війна технологій й на будь-які українські технологічні рішення ворог через якийсь час знаходить протидію.

"Це постійний марафон і нам головне тут не відставати", – стверджує військовий.

Він зауважив, що Україні у війні допомагає як оборонно-промисловий комплекс, так і допомога від західних партнерів.

Чекайте 13 червня інтервʼю на ютуб-каналі LIGA.net.

У березні віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна може збільшити виробництво безпілотників до 2 млн одиниць на рік, що вдвічі більше за цільовий показник, але для цього потрібна додаткова фінансова підтримка Заходу.

3 червня заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що майже 100% дронів для Сил оборони виготовляють в Україні, найбільша частка припадає на приватний бізнес.

Того ж дня стало відомо, що китайська урядова організація "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" намагалася придбати обладнання для російської армії, за допомогою якого можна глушити безпілотники.

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