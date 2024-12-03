"Всажу тебе дубинку". Силовики в Грузии избивали демонстрантов, угрожая изнасилованием

У всех, кто находится в больнице, диагностировано сотрясение мозга, многочисленные гематомы, им трудно передвигаться и говорить

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Во время протестов в Тбилиси с 28 ноября по 2 декабря было зафиксировано "бесчеловечное" отношение силовиков к демонстрантам: их избивали, словесно унижали и угрожали насильственными действиями, в том числе сексуальными изнасилованиями. Об этом говорится в отчете грузинского представительства правозащитной организации Transparency International.

Отмечается, что во время протестов группы силовиков проникали в толпу, похищали людей и затаскивали их на свою территорию, где "жестоко избивали кулаками, ногами и дубинками".

"Насилие со стороны работников полиции совершалось демонстративно перед камерами и выглядело как акт наказания митингующих. В результате насилия со стороны силовиков до 20 демонстрантам понадобилось лечение в больнице", – говорится в сообщении.

Вода, которую использовали водометы, содержала химическое вещество, вызывающее чувство жжения в глазах и затруднение дыхания, отмечают в организации.

Многим задержанным было отказано в возможности связаться с родственниками и адвокатами. Действуя незаконно, Министерство внутренних дел Грузии скрывало местонахождение задержанных, которых искали в различных изоляторах временного содержания и отделениях полиции по всей территории страны.

Также за этот период было совершено нападение на более чем 50 журналистов и операторов.

У большинства пострадавших обнаружили кровоподтеки и травмы лица, в частности переломы носов и челюстей. Сообщается, что у всех, кто находится в больнице, диагностировано сотрясение мозга, многочисленные гематомы, им трудно передвигаться и говорить.

Во время избиения на людей плевали, ругались и подвергали унизительным словесным оскорблениям. Они вспоминают, как офицеры выкрикивали фразы вроде: "Всажу тебе дубинку в ж*пу", "Вам понравились Гварамия и Хазарадзе" и "Вы, европейцы, любите тр*х*ться в ж*пу", "Я воткну вам дубинку в спину".