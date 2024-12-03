"Встромлю тобі кийок". Силовики у Грузії били демонстрантів, погрожуючи зґвалтуваннями

У всіх, хто наразі перебуває у лікарні, діагностовано струс мозку, численні гематоми, їм важко пересуватися та говорити

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Під час протестів у Тбілісі з 28 листопада по 2 грудня було зафіксовано "нелюдське" ставлення силовиків до демонстрантів: їх били, словесно принижували та погрожували насильницькими діями, зокрема сексуальними зґвалтуваннями. Про це йдеться у звіті грузинського представництва правозахисної організації Transparency International.

Зазначається, що під час протестів групи силовиків проникали у натовп, викрадали людей і затягували їх на свою територію, де "жорстоко били кулаками, ногами та кийками".

"Насильство з боку працівників поліції вчинялося демонстративно, перед камерами, і виглядало як акт покарання мітингувальників. Внаслідок насильства з боку силовиків до 20 демонстрантам знадобилося лікування в лікарні", – йдеться у повідомленні.

Вода, яку використовували водомети, містила хімічну речовину, яка викликала відчуття печіння в очах і утруднення дихання, наголошують в організації.

Багатьом затриманим було відмовлено у можливості зв’язатися з родичами та адвокатами. Міністерство внутрішніх справ Грузії, діючи незаконно, приховувало місцеперебування затриманих, яких шукали у різних ізоляторах тимчасового тримання та відділеннях поліції по всій території країни.

Також за цей період було здійснено напад на понад 50 журналістів та операторів.

У більшості постраждалих виявили синці та травми обличчя, зокрема переломи носів та щелеп. Повідомляється, що у всіх, хто наразі перебуває у лікарні, діагностовано струс мозку, численні гематоми, їм важко пересуватися та говорити.

Під час побиття на людей плювали, лаялися та піддавали принизливим словесним образам. Вони пригадують, як офіцери вигукували фрази на кшталт: "Всаджу тобі дубинку в д*пу", "Вам сподобалися Гварамія і Хазарадзе" і "Ви, європейці, любите тр*х*тись у д*пу", "Я встромлю вам кийок у спину".