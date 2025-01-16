Восемь главных новостей Украины и мира по состоянию на 22:00 16 января
- Байден выступил с прощальной речью, мимоходом вспомнил и Украину – видео. Действующий президент США Джо Байден за пять дней до завершения своих президентских полномочий выступил с прощальным обращением к нации. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома.
- В Украину впервые в качестве премьера приехал Кир Стармер, его встречал из поезда Залужный – фото. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января прибыл в Украину. Об этом сообщает The Guardian.
- Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве на 100 лет. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Об этом сообщает Укринформ.
- Великобритания передает Украине 150 единиц артиллерии и новую мобильную систему ПВО. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине артиллерии британского производства, а также новой мобильной системы противовоздушной обороны. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
- Рада выполнила маяк МВФ. И вместе вернула штрафы поставщикам оружия. 16 января Верховная Рада приняла решение, усиливающее ответственность поставщиков за задержки в поставках оружия для фронта. За законопроект №12245 проголосовали 239 депутатов, сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
- Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в России – Генштаб. В ночь на 16 января украинские защитники поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
- В возрасте 78 лет скончался американский режиссер Дэвид Линч. В возрасте 78 лет скончался американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, с прошлого года сражавшийся с эмфиземой легких. Об этом сообщила его семья в социальной сети.
- Конкурент SpaceX. Blue Origin впервые запустила свою новую мощную ракету New Glenn – видео. Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, осуществила первый запуск своей ракеты New Glenn, отправившей экспериментальную платформу для размещения спутников на околоземную орбиту. Информирует пресс-служба компании в соцсети X.
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