Вісім головних новин України та світу станом на 22:00 16 січня
Володимир Зеленський та Кір Стармер (Фото: ВП)
  1. Байден виступив із прощальною промовою, мимохідь згадав і Україну – відео. Чинний президент США Джо Байден за п’ять днів до завершення своїх президентських повноважень виступив із прощальним зверненням до нації. Відео опублікувала пресслужба Білого дому.
  2. В Україну вперше як прем'єр приїхав Кір Стармер, його зустрічав з потяга Залужний – фото. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня прибув до України. Про це повідомляє The Guardian.
  3. Україна та Британія підписали угоду про співпрацю на 100 років. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство між країнами. Про це повідомляє Укрінформ.
  4. Британія передає Україні 150 одиниць артилерії та нову мобільну систему ППО. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передання Україні артилерії британського виробництва, а також нової мобільної системи протиповітряної оборони. Про це він повідомив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
  5. Рада виконала маяк МВФ. І разом повернула штрафи постачальникам зброї. 16 січня Верховна Рада ухвалила рішення, яке посилює відповідальність постачальників за затримки у постачаннях зброї для фронту. За законопроєкт №12245 проголосували 239 депутатів, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
  6. Сили оборони України уразили нафтобазу "Ліскінська" у Росії – Генштаб. У ніч на 16 січня українські захисники уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
  7. У віці 78 років помер американський режисер Девід Лінч. У віці 78 років помер американський режисер та сценарист Девід Лінч, який з минулого року боровся з емфіземою легень. Про це повідомила його родина у соціальній мережі.
  8. Конкурент SpaceX. Blue Origin вперше запустила свою нову потужну ракету New Glenn – відео. Компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, здійснила перший запуск своєї ракети New Glenn, яка відправила експериментальну платформу для розміщення супутників на навколоземну орбіту. Інформує пресслужба компанії у соцмережі X.

Читайте також тексти дня:

Лікування акне: сучасні методи та підходи до боротьби з висипами — рекомендації дерматологів

Метро, крематорій та школа. На що беруть кошти українські міста та громади

Податки та нерухомість у 2025 році: основні зміни й особливості

Як стильно носити шарф — поради та техніки завʼязування

Краса вимагає жертв: які хвороби можна "підхопити" в салонах та як цього уникнути

головне за день