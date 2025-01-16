Вісім головних новин України та світу станом на 22:00 16 січня
- Байден виступив із прощальною промовою, мимохідь згадав і Україну – відео. Чинний президент США Джо Байден за п’ять днів до завершення своїх президентських повноважень виступив із прощальним зверненням до нації. Відео опублікувала пресслужба Білого дому.
- В Україну вперше як прем'єр приїхав Кір Стармер, його зустрічав з потяга Залужний – фото. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня прибув до України. Про це повідомляє The Guardian.
- Україна та Британія підписали угоду про співпрацю на 100 років. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство між країнами. Про це повідомляє Укрінформ.
- Британія передає Україні 150 одиниць артилерії та нову мобільну систему ППО. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передання Україні артилерії британського виробництва, а також нової мобільної системи протиповітряної оборони. Про це він повідомив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
- Рада виконала маяк МВФ. І разом повернула штрафи постачальникам зброї. 16 січня Верховна Рада ухвалила рішення, яке посилює відповідальність постачальників за затримки у постачаннях зброї для фронту. За законопроєкт №12245 проголосували 239 депутатів, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
- Сили оборони України уразили нафтобазу "Ліскінська" у Росії – Генштаб. У ніч на 16 січня українські захисники уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
- У віці 78 років помер американський режисер Девід Лінч. У віці 78 років помер американський режисер та сценарист Девід Лінч, який з минулого року боровся з емфіземою легень. Про це повідомила його родина у соціальній мережі.
- Конкурент SpaceX. Blue Origin вперше запустила свою нову потужну ракету New Glenn – відео. Компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, здійснила перший запуск своєї ракети New Glenn, яка відправила експериментальну платформу для розміщення супутників на навколоземну орбіту. Інформує пресслужба компанії у соцмережі X.
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