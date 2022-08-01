Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 августа

1. ПЕРВЫЙ ЗЕРНОВОЗ С КУКУРУЗОЙ ОТПРАВИЛСЯ ИЗ ОДЕССЫ – ВИДЕО. Первое судно с разблокированным украинским зерном вышло из подконтрольного Украине порта в Черном море сегодня около 09:20 утра (подробнее).

2. НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ ЗАСТАВЛЯЕТ РОССИЮ СТЯГИВАТЬ ВОЙСКА В ХЕРСОН И ЗАПОРОЖСКУЮ ОБЛАСТЬ — ГУР. Грядущее наступление Вооруженных Сил Украины заставляет Россию стягивать войска на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (подробнее).

3. СБУ РАСКРЫЛА ПЛАНЫ РОССИИ ПО ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМУ В ХЕРСОНЕ И АННЕКСИИ ЮГА УКРАИНЫ — ФОТО. Служба Безопасности Украины раскрыла планы российских оккупантов по проведению псевдореферендума в Херсоне и аннексии южных территорий (подробнее).

4. ПОМОЩЬ ОТ 10 КОПЕЕК: НБУ ПРОСИТ УКРАИНЦЕВ СДАВАТЬ НЕНУЖНУЮ МЕЛОЧЬ НА ПОДДЕРЖКУ ВСУ. Национальный банк Украины в рамках благотворительной акции "Смелая гривня" в течение следующих трех месяцев будет проводить сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривень. Сумма собранных средств будет перечислена на нужды Вооруженных Сил Украины (подробнее).

5. В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ ЗАРАБОТАЛО ЭМБАРГО НА ИМПОРТ РОССИЙСКОГО УГЛЯ. В Европейском Союзе с 1 августа вступает в силу эмбарго на импорт угля из России, его включили в пятый пакет санкций, принятый 7 апреля 2022 года (подробнее).

6. НЕМЕЦКИЕ РАКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ MARS II УЖЕ В УКРАИНЕ – РЕЗНИКОВ. Немецкие реактивные системы залпового огня MARS II прибыли в Украину (подробнее).

7. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ПЕРВЫЙ ТРАНШ ОТ ЕВРОСОЮЗА ИЗ ПАКЕТА МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В 9 МЛРД ЕВРО. Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи (подробнее).

8. В УКРАИНУ ПРИБЫЛИ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ СИСТЕМЫ HIMARS – РЕЗНИКОВ. В Украину прибыли еще четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS (подробнее).

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Вадим Ребрина

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