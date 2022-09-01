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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 сентября

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 сентября - Фото
Миссия МАГАТЭ (Фото - МАГАТЭ)

1. МИССИЯ МАГАТЭ ПОСЕТИЛА ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС. Несколько участников миссии останутся на ЗАЭС "на несколько дней", а глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен сегодня вернуться в Новоалександровку. (Подробнее)

2. РАЗВЕДКА УКРАИНЫ ПОПРОСИЛА КРЫМЧАН ПОМОЧЬ ИЗГНАТЬ РОССИЯН. ГУР намекает, что начало и середина осени на пока еще подконтрольном РФ полуострове будут другими, и просит жителей Крыма делиться информацией о враге. (Подробнее)

3. АМЕРИКАНСКИЕ АНАЛИТИКИ ПРИЗВАЛИ БАЙДЕНА СРОЧНО ДАТЬ ВСУ РАКЕТЫ ATACMS. ATACMS позволит ВСУ с большей легкостью, частотой и эффективностью бить по важным целям еще глубже в тыл врага, включая корабли ЧФ РФ и порт в Севастополе, а также ослабит возможности РФ систематически бить издали по городам. (Подробнее)

4. ШТАЙНМАЙЕР ОБВИНИЛ РПЦ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕНАВИСТИ И ЛЖИ. Руководство Русской православной церкви лжет верующим о войне РФ против Украины, разжигает ненависть к другим народам и замешано в военных преступлениях "с тоталитарной идеологией, замаскированной под теологию", и "ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет распознать в этом волю Божию", заявил президент ФРГ. (Подробнее)

5. АРМИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИЯНЕ ПРОВЕДУТ "УЧЕНИЯ" ВБЛИЗИ ЖИТОМИРСКОЙ, ВОЛЫНСКОЙ И РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. Вероятность нового наступления войск России с территории Беларуси или вторжения беларуских войск в Украину на начало осени "остается низкой", однако на 8–14 сентября там запланированы совместные учения армии этой страны-союзницы оккупантов с военными РФ и других стран ОДКБ. (Подробнее)

6. НА ПОЛИГОНАХ СТРАН-ПАРТНЕРОВ ОБУЧИЛИСЬ 4000 УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ. На данный момент прошли обучение более 4000 военнослужащих ВСУ для выполнения задач на иностранных образцах оружия и техники. Учения проходили на территориях 14 стран-партнеров. (Подробнее)

7. ФИНЛЯНДИЯ ОБЪЯВИЛА О НОВОМ ПАКЕТЕ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ УКРАИНЫ. Президент Финляндии принял решение на основании предложения правительства о том, что Финляндия направит Украине дополнительную оборонную помощь. (Подробнее)

8. В МОСКВЕ ВЫПАЛ ИЗ ОКНА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЛУКОЙЛА. В Москве погиб председатель совета директоров нефтяной компании Лукойл Равиль Маганов. Он выпал из окна больницы, где проходил лечение. (Подробнее)

Наталія Медведєва
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