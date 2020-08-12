Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 августа

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1.В БЕЛАРУСИ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ПОДРЯД ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОТЕСТЫ. Сегодня люди выстраиваются в живые цепи в разных городах страны. Демонстрантов призвали блокировать дороги с 19:00. После трех дней акций задержаны уже более 6000 человек, силовики открывали огонь на поражение (подробнее).

2. ЕВРОСОЮЗ ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ 1,2 МЛРД ЕВРО. Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, есть ряд политических условий для их получения (подробнее).

3. КАБМИН ГОТОВИТ ЧАСТИЧНУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ УКРЗАЛІЗНИЦІ, УКРПОЧТЫ И НАФТОГАЗА. В проект входят еще шесть акционерных госкомпаний. Предлагается оставить за государством контрольный пакет – 50% + 1 акцию (подробнее).

4. ДЕЛО ШЕРЕМЕТА. СУД ОТКАЗАЛСЯ ОТПУСТИТЬ ИЗ-ПОД СТРАЖИ АНТОНЕНКО. Подозреваемый находится в СИЗО около девяти месяцев (подробнее).

5. ЭНЕРГОАТОМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ДОСТРОЙКЕ ДВУХ БЛОКОВ НА ХМЕЛЬНИЦКОЙ АЭС. Деньги нашли. Введение в эксплуатацию запланировано на 2026 год, ориентировочная стоимость проекта - 76,8 млрд грн (подробнее).

6. КАБМИН ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА АДАПТИВНОГО КАРАНТИНА. Всего пять пунктов изменений. В частности, иначе будут распределять регионы по карантинным зонам, а ослаблять в них ограничения можно будет как минимум через 14 дней после ужесточения (подробнее).

7. ОЩАДБАНК ВЫИГРАЛ У СБЕРБАНКА РФ СУД ЗА ТОРГОВУЮ МАРКУ "СБЕРБАНК". Рассмотрение дела длилось более четырех лет (подробнее).

8. ЮЖМАШ С ЧЕШСКИМ ИНВЕСТОРОМ НАЧНЕТ СТРОИТЬ ВОДОРОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. Концерн Witkowitz инвестирует 50 млн евро в украинское предприятие. Ориентировочный запуск производства – конец 2020 года (подробнее).

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Марк Сировой

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