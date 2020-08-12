Выборы в Беларуси. Людей снова зовут протестовать и блокировать дороги
12.08.2020, 13:40
Протесты в Беларуси (Фото: TUT.by)
Сегодня вечером в Беларуси могут пройти очередные протесты против режима Александра Лукашенко
Telegram-канал NEXTA, ставший неформальным рупором протестующих после выборов в Беларуси, призвал людей выходить сегодня в 19:00 на очередные акции по всей стране.
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"Сегодня. 19:00. Блокировка дорог по всей Беларуси", - пишет канал.
Канал также призывает работников транспортных служб и коммуникаций встать на сторону демонстрантов:
- блокировать движение транспорта силовиков;
- отказываться взаимодействовать с ними;
- открывать двери транспорта для протестующих и не впускать силовиков;
- присоединяться к акциям и забастовке.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала.
- По всей Беларуси три вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками. Задержано более 6000 человек, власти сообщали об одном погибшем демонстранте, смерть еще одного отрицают.
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