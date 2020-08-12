Выборы в Беларуси. Людей снова зовут протестовать и блокировать дороги

Сегодня вечером в Беларуси могут пройти очередные протесты против режима Александра Лукашенко

Telegram-канал NEXTA, ставший неформальным рупором протестующих после выборов в Беларуси, призвал людей выходить сегодня в 19:00 на очередные акции по всей стране.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня. 19:00. Блокировка дорог по всей Беларуси", - пишет канал.

Канал также призывает работников транспортных служб и коммуникаций встать на сторону демонстрантов:

- блокировать движение транспорта силовиков;

- отказываться взаимодействовать с ними;

- открывать двери транспорта для протестующих и не впускать силовиков;

- присоединяться к акциям и забастовке.

Читайте также: Выборы президента Беларуси: все главные новости - LIVE

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.