Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 декабря

Атака хакеров РФ на Киевстар, последствия ракетных обстрелов, дополнительные системы NASAMS от Норвегии, новый пакет для Украины на $1 млрд от Дании

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

1. Киев. Россия ударила баллистическими ракетами, более 50 пострадавших: детали и фото. Российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 13 декабря. Атака произошла в районе 03:00, все цели были сбиты силами противовоздушной обороны, однако в четырех районах упали обломки (подробнее).

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3. Выбитые окна, вздыбленная земля: LIGA.net показала последствия падения обломков в Киеве – фото. Журналист LIGA.net побывал на местах падения обломков российских ракет в Днепровском районе Киева. В результате ночного террора России около полусотни человек получили ранения (подробнее).

4. Российские хакеры взяли на себя ответственность за взлом Киевстара. В СБУ подтвердили. Российские хакеры из группировки "Солнцепек" взяли на себя ответственность за кибератаку на мобильный оператор "Киевстар" (подробнее).

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