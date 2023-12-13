Вісім головних новин України та світу на 19:00 13 грудня

Атака хакерів РФ на Київстар, наслідки ракетного обстрілу, додаткові системи ППО NASAMS від Норвегії, новий пакет допомоги Україні на $1 млрд від Данії

Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

1. Київ. Росія вдарила балістичними ракетами, понад 50 постраждалих: деталі та фото. Російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву в ніч проти 13 грудня. Атака відбулася в районі 03:00, усі цілі були збиті силами протиповітряної оборони, проте у чотирьох районах упали уламки (детальніше).

2. В небі над Києвом збили 10 балістичних ракет, над Одесою – стільки само "шахедів". В ніч проти 13 грудня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряні сили заявили, що всі ворожі цілі було збито, прильотів не було (детальніше).

3. Вибиті вікна, скуйовджена земля: LIGA.net показала наслідки падіння уламків у Києві – фото. Журналіст LIGA.net побував на місцях падіння уламків російських ракет у Дніпровському районі Києва. Внаслідок нічного терору Росії близько півсотні людей дістали поранення (детальніше).

4. Російські хакери взяли на себе відповідальність за злом Київстар. В СБУ підтвердили. Російські хакери з угруповання "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор "Київстар" (детальніше).

5. Норвегія надає Україні додаткові системи ППО NASAMS. Норвегія пожертвує Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму близько $24,4 млн (детальніше).

6. Британія: Морську коаліцію на підтримку України сформовано, ВМС отримають не лише кораблі. У Великій Британії офіційно сформовано міжнародну коаліцію для розвитку морських можливостей України (детальніше).

7. Данія надасть Україні пакет допомоги на $1 млрд. Уряд Данії надасть новий пакет підтримки України на 860 млн фунтів стерлінгів – близько $1,08 млрд (детальніше).

8. Київстар відновив голосовий звʼязок. Київстар відновив сервіс голосових дзвінків. Про це повідомляють абоненти оператора з редакції LIGA.net (детальніше).

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