Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 февраля

1. ГЕНШТАБ: ВСУ ОТБИЛИ РОССИЯН В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ, СБИЛИ ДВА ВРАЖЕСКИХ САМОЛЕТА – КАРТА. За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой. Враг потерял еще два самолета (подробнее).

2. ВОСЕМЬ СТРАН ДАДУТ УКРАИНЕ ТАНКИ LEOPARD – ОСТИН НА РАМШТАЙНЕ. В общей сложности восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard. США и Польша также предоставят танки дополнительно к уже полученным Украиной, сообщил министр обороны США Ллойд Остин (подробнее).

3. В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ГЕРМАНИЯ ПОСТАВИТ УКРАИНЕ ЕЩЕ ДВЕ СИСТЕМЫ ПРО IRIS-T. В ближайшие месяцы Германия поставит Украине еще две системы противоракетной обороны IRIS-T, сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус (подробнее).

4. ГЕНЕРАЛ НАЕВ ОЦЕНИВАЕТ УГРОЗУ ДЛЯ УКРАИНЫ ИЗ БЕЛАРУСИ КАК "ОЧЕНЬ НИЗКУЮ". Пока угроза с севера для Украины "очень низкая", и Силы обороны используют это время для подготовки, заявил генерал-лейтенант Сергей Наев (подробнее).

5. МОЛДОВА ЗАКРЫВАЛА ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО НА ТРИ ЧАСА "ИЗ СООБРАЖЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ". Молдова закрывала для авиаперелетов воздушное пространство на три часа "из соображений безопасности" (подробнее).

6. КАБМИН НАЗНАЧИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВ МИНОБОРОНЫ И МВД. Кабинет министров назначил Александра Павлюка замминистра обороны Алексея Резникова. Также сегодня правительство назначило заместителей министра внутренних дел и госсекретаря МВД (подробнее).

7. РОССИЯ СПУСКАЕТ ВОДУ ИЗ КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. ШМЫГАЛЬ ПРИЗВАЛ МИР НЕ МОЛЧАТЬ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия спускает воду из Каховского водохранилища. Это чревато тем, что окрестные населенные пункты останутся без доступа к питьевой воде, а Запорожская АЭС – без необходимого охлаждения (подробнее).

8. РОССИЯ ПРОИГРЫВАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАЦИОННО В ВОЙНЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ – МИЛЛИ. Россия проигрывает стратегически и операционно в войне против Украины. У международного сообщества нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину вооружениями, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли по итогам встречи в формате "Рамштайн" (подробнее).

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Вадим Ребрина

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