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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 ноября

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 ноября - Фото
Leopard 1A5 армии Бразилии на учениях, 2013 год (Фото - Wikipedia)

1. Нардеп Дубинский был арестован на два месяца без альтернативы залога – видео. Печерский суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому, которому накануне объявили подозрение в государственной измене: 60 суток под стражей без права внесения залога (подробнее).

2. Забастовка перевозчиков. Украина и Польша провели переговоры на границе, результата нет. В понедельник, 13 ноября, Украина и Польша провели переговоры на границе с целью разблокирования пунктов пропуска для грузового транспорта, практически не работающие из-за забастовки польских перевозчиков. Пока они ни к чему не привели, бастующие не отказываются от своих абсурдных требований, рассказал замминистра инфраструктуры Сергей Деркач (подробнее).

3. Дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. ГУР: Есть потери. Российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинские дроны атаковали здание полиции во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области: там дислоцировались российские оккупанты. Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки подтвердил факт попадания (подробнее).

4. Буданов прогнозирует: Россия долго не пойдет на договор, будут обстрелы, но без интенсивной войны. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что Россия долго не пойдет на переговоры с Украиной и ее западными союзниками. По его словам, война может продолжаться еще долго, поскольку россияне не будут подписывать никакие договоры с Украиной и будут продолжать хаотические обстрелы, однако без интенсивных боевых действий (подробнее).

5. Танки Leopard и более миллиона патронов: Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи (подробнее).

6. Шахедница. Российская "Алабуга" растет, а владелец до сих пор не под санкциями – отчет. Россия продолжает строить завод по производству иранских дронов Shahed, однако западные страны не наложили санкций на владельца предприятия. Об этом стало известно из отчета Института науки и международной безопасности (подробнее).

7. Фирташ выкупил долю Левочкина и сменил руководство Интера. Бизнесмен Дмитрий Фирташ в июле 2023 года выкупил часть Сергея Левочкина в ЧАО "Телеканал Интер", а в ноябре сменил руководство компании. Телеканал возглавил Александр Пилипец, ранее являвшийся директором ООО "Национальные информационные системы", которое производит программы для Интера (подробнее).

8. Ракетный удар по награждению 128-й бригады – Умеров объявил результаты проверки. Минобороны объявило о результатах проверки обстоятельств ракетного удара РФ по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения, заявил глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, были проигнорированы правила маскировки, военных предупредили о дроне-разведчике оккупантов, не были приняты "никакие централизованные меры безопасности" во время ракетной опасности (подробнее).

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