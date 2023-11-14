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Вісім головних новин України та світу на 19:00 14 листопада

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 19:00
Вісім головних новин України та світу на 19:00 14 листопада - Фото
Leopard 1A5 (Фото: Wikipedia)

1. Нардепа Дубінського заарештували на два місяці без альтернативи застави – відеоПечерський суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському, якому напередодні оголосили підозру у державній зраді: 60 діб під вартою без права внесення застави (детальніше).

2. Страйк перевізників. Україна й Польща провели переговори на кордоні, результату немаєУ понеділок, 13 листопада, Україна й Польща провели переговори на кордоні з метою розблокування пунктів пропуску для вантажного транспорту, які практично не працюють через страйк польських перевізників. Поки що вони ні до чого не призвели, страйкарі не відмовляються від своїх абсурдних вимог, розказав заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач (детальніше).

3. Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами в Горностаївці. ГУР: Є втратиРосійський Telegram-канал ASTRA з посиланням на власні джерела повідомив, що українські дрони атакували будівлю поліції у тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області: там дислокувалися російські окупанти. Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки підтвердив факт влучання (детальніше).

4. Буданов прогнозує: Росія довго не піде на договір, будуть обстріли, але без інтенсивної війниНачальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще довго не піде на переговори з Україною та її західними союзниками. За його словами, війна може тривати ще довго, оскільки росіяни не підписуватимуть жодних договорів з Україною і продовжуватимуть хаотичні обстріли, проте без інтенсивних бойових дій (детальніше).

5. Танки Leopard і понад мільйон патронів: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомогиНімеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги (детальніше).

6. Шахедниця. Російська "Алабуга" росте, а власник досі не під санкціями — звітРосія продовжує зводити завод із виробництва іранських дронів Shahed, проте західні країни не наклали санкцій на власника підприємства. Про це стало відомо зі звіту Інституту науки та міжнародної безпеки (детальніше).

7. Фірташ викупив частку Льовочкіна і змінив керівництво ІнтераБізнесмен Дмитро Фірташ у липні 2023 року викупив частку Сергія Льовочкіна в ПрАТ "Телеканал Інтер", а в листопаді змінив керівництво компанії. Телеканал очолив Олександр Пилипець, який раніше був директором ТОВ "Національні інформаційні системи", яке виробляє програми для Інтера (детальніше).

8. Ракетний удар по нагородженню 128-ї бригади – Умєров оголосив результати перевіркиМіноборони оголосило про результати перевірки обставин ракетного удару РФ по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади під час нагородження, заявив глава відомства Рустем Умєров. За його словами, були проігноровані правила маскування, військових попередили про дрон-розвідник окупантів, не було вжито "жодних централізованих безпекових заходів" під час ракетної небезпеки (детальніше).

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