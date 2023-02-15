Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 февраля

1. США заключили контракты на производство боеприпасов для Украины на $522 млн. Армия США объявила, что выделила двум компаниям заказы на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов на $522 млн (подробнее).

2. Резников: У ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России. Ситуация не критичная. Украинское руководство не сидит сложа руки и давно организовало поставки боеприпасов от стран НАТО, а также заключило контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системное снабжение, заявил Резников (подробнее).

3. Электростанции производят достаточно электроэнергии, дефицита нет четвертый день подряд. В среду, 15 февраля, генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление. Четвертые сутки подряд энергосистема будет работать с нулевым дефицитом (подробнее).

4. Россия привлекла 97% своей армии к войне против Украины – Уоллес. В настоящее время 97% российской армии привлечены к войне против Украины, заявил британский министр обороны (подробнее).

5. Россияне ударили по Покровску, развалив пятиэтажку, идет спасательная операция – фото. Офис генпрокурора сообщил о 12 раненых в результате российского обстрела многоэтажки в Покровске (подробнее).

6. Британия не даст Украине истребители в ближайшие несколько месяцев или даже лет – Уоллес. Лондон нескоро отправит истребители для Воздушных сил ВСУ, и пока основное внимание британцев будет уделено тому, чтобы Украина могла защитить себя в долгосрочной перспективе, заявил британский министр обороны (подробнее).

7. "Дедовские методы". В Киевской области работает ПВО – сбивают российские воздушные шары. В небе Киевской области военные обнаружили "воздушные цели" – по ним работает ПВО (подробнее).

8. Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам. Большая палата Верховного суда удовлетворила кассационные жалобы государства и закрыла производство по делу по иску бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета. Это решение в банке называют историческим (подробнее).

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Рамштайн-9: самолеты, танки и ПВО. Новый выпуск "Что случилось" от LIGA.net – видео

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Оксана Житнюк

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