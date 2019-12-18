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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 декабря

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 декабря - Фото
18.12.2019, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. СЛУГА НАРОДА ВЛЯПАЛИСЬ В СКАНДАЛ. Партия власти приняла законопроект, который якобы должен был устранить из законов последние остатки депутатской неприкосновенности. Но вместо этого - усилил иммунитет депутатов. В оппозиции говорят: СН фактически вернула депутатам иммунитет, а не забрала. НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон (подробнее).

2. НОВЫЙ МАРШРУТ ИМПОРТА ГАЗА. Оператор ГТС Украины и румынский Transgaz подписали соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор. Украинский оператор утверждает: соглашение позволит бесперебойно пройти зиму даже в случае нулевого транзита газа из России (подробнее).

3. ГОНЧАРУК ОБЪЯВИЛ "КОНЕЦ ЭПОХИ РЕЙДЕРСТВА". Премьер-министр сообщил, что его команде якобы удалось побороть системное рейдерство. При этом Антирейдерская комиссия продолжит работу по блокированию "черных регистраторов", устранению слабых мест в реестрах и законодательстве, переводу данных в электронную форму и усилению надежности авторизации при осуществлении транзакций (подробнее).

4. ЕЩЕ ОДИН БЕЗВИЗ СО СТРАНОЙ ЕВРОПЫ. С 22 декабря украинцы смогут посетить Северную Македонию по биометрическому паспорту без оформления визы. Срок пребывания – до 90 дней (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ОРДЛО. Ранее его приняла Верховная Рада. Де-факто до конца 2020 года был продлен старый закон (подробнее).

6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В КИЕВЕ - ОПРОС РЕЙТИНГА. Партия Слуга народа набрала бы больше всех голосов на выборах в Киевсовет, если бы они прошли в ближайшее время. На втором месте - партия киевского мэра Виталия Кличко УДАР - 12,4% . Далее идет Евросолидарность - 8,9%, Голос - 6,9%, Батькивщина - 6,4%, ОПЗЖ - 4,8%, Свобода - на 4,6% (подробнее).

7. APPLE НАКАЗАЛИ АНТИРЕКЛАМОЙ. Ранее компания начала показывать Крым российским. Небезразличные люди сняли клип о компании: "Единственное, что нас интересует – деньги. Если вы диктатор или военный преступник и имеете кучу денег, мы вас никогда не разочаруем" (подробнее).

8. КОНГРЕСС США ОДОБРИЛ СОЗДАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК. Численность нового рода войск составит от 15000 до 20000 человек. Задача космических войск - защищаться от агрессии и проводить операции в космосе (подробнее).

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