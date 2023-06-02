Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июня

1. КИЕВ. НОЧЬЮ РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ Х-101 ИЗ ТУ-95МС И SHAHED-136. ПВО сбило более 30 целей. Российские оккупанты нанесли очередной ракетный и дроновый удар по Киеву в ночь на 2 июня (подробнее).

2. СУД В ИЗРАИЛЕ ОТКАЗАЛСЯ РАССМАТРИВАТЬ ИСК ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО И БОГОЛЮБОВА. Окружной суд Тель-Авива решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (подробнее).

3. РОССИЯНЕ "НЕ НАКОЛДУЮТ СЕБЕ НОВЫЕ ТАНКИ И ДРУГОЕ ВООРУЖЕНИЕ". УОЛЛЕС УВЕРЕН В УСПЕХЕ ВСУ. Вопреки "частным размышлениям" некоторых других официальных лиц НАТО, министр обороны Великобритании Бен Уоллес оптимистично настроен относительно шансов Украины отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года, включая Крым (подробнее).

4. ОККУПИРОВАННЫЙ БЕРДЯНСК СОТРЯС ВЗРЫВ В ПОРТУ – ФОТО, ВИДЕО "ГРИБА". Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько взрывов (подробнее).

5. ПРЕМЬЕР АРМЕНИИ: МЫ – НЕ СОЮЗНИКИ РОССИИ В ВОЙНЕ С УКРАИНОЙ. Армения не является союзником России в ее войне против Украины, заявил премьер страны Никол Пашинян (подробнее).

6. США ПОМОГУТ УКРАИНЕ ПОСТРОИТЬ "АРМИЮ БУДУЩЕГО" – БЛИНКЕН. США помогут Украине построить "армию будущего" с современными воздушными силами, ПВО, бронетехникой и производством боеприпасов. (подробнее).

7. СТАВКА. ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ 10 ДНЕЙ НА РЕВИЗИЮ УКРЫТИЙ, ПО ФРОНТУ – СЕКРЕТНО. Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, участники которого "жестко отреагировали" на гибель людей у закрытого бомбоубежища в Киеве (подробнее).

8. БИЗНЕС-ПАРТНЕР КОЛОМОЙСКОГО ПОЛУЧИЛ ПОДОЗРЕНИЕ В ПРИСВОЕНИИ 600 МЛН ГРН УКРТАТНАФТЫ. Бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман получил подозрение от Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в присвоении 600 млн грн Укртатнафты (подробнее).

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