Вісім головних новин України та світу на 19:00 2 червня

1. КИЇВ. УНОЧІ РОСІЯ ВДАРИЛА РАКЕТАМИ Х-101 З ТУ-95МС ТА SHAHED-136. ППО збила понад 30 цілей. Російські окупанти завдали чергового ракетного та дронового удару по Києву в ніч на 2 червня (докладніше).

2. СУД В ІЗРАЇЛІ ВІДМОВИВСЯ РОЗГЛЯДАТИ ПОЗОВ ПРИВАТБАНКУ ПРОТИ КОЛОМОЙСЬКОГО І БОГОЛЮБОВА. Окружний суд м. Тель-Авіва вирішив, що не має юрисдикції для розгляду позову ПриватБанку проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова (докладніше).

3. РОСІЯНИ "НЕ НАЧАКЛУЮТЬ СОБІ НОВІ ТАНКИ ТА ІНШЕ ОЗБРОЄННЯ". ВОЛЛЕС ВПЕВНЕНИЙ В УСПІХУ ЗСУ. Усупереч "приватним роздумам" деяких інших офіційних осіб НАТО, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року, включно з Кримом (докладніше).

4. ОКУПОВАНИЙ БЕРДЯНСЬК СТРУСНУВ ВИБУХ У ПОРТУ – ФОТО, ВІДЕО "ГРИБА". У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунало декілька вибухів (докладніше).

5. ПРЕМ'ЄР ВІРМЕНІЇ: МИ – НЕ СОЮЗНИКИ РОСІЇ У ВІЙНІ З УКРАЇНОЮ. Вірменія не є союзником Росії у її війні проти України, заявив прем'єр країни Нікол Пашинян (докладніше).

6. США ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНІ ПОБУДУВАТИ "АРМІЮ МАЙБУТНЬОГО" – БЛІНКЕН. США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього" із сучасними повітряними силами, ППО, бронетехнікою та власним виробництвом боєприпасів. (докладніше).

7. СТАВКА. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ 10 ДНІВ НА РЕВІЗІЮ УКРИТТІВ, ЩОДО ФРОНТУ – СЕКРЕТНО. Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, учасники якого "жорстко відреагували" на загибель людей біля закритого бомбосховища у Києві (докладніше).

8. БІЗНЕС-ПАРТНЕР КОЛОМОЙСЬКОГО ОТРИМАВ ПІДОЗРУ В ПРИВЛАСНЕННІ 600 МЛН ГРН УКРТАТНАФТИ. Бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки у привласненні 600 млн грн Укртатнафти (докладніше).

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