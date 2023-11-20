Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 ноября

1. Глава Пентагона Остин прибыл в Киев. Это его второй визит с начала большой войны. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Глава Пентагона сообщил, что прилетел в украинскую столицу, чтобы встретиться с руководством страны (подробнее).

2. Остин встретился с Зеленским. WP: США дадут еще снарядов и оружия большей дальности – фото. Министр обороны США заверит руководство Украины и украинцев в продолжении американской поддержки в их оборонной войне против России, "несмотря на нарастающее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя". Об этом пишет со слов анонимных компаньонов главы Пентагона в этой поездке The Washington Post (подробнее).

3. Польские перевозчики не пропускают в Украину бензовозы и гуманитарную помощь. Польские перевозчики блокируют перемещение в Украину бензовозов и грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста. Цистерны с нефтепродуктами, газом и другими опасными веществами стоят на переполненных паркингах и обочинах дорог. Об этом рассказал представитель перевозочной компании из Львова Тарас Свитлык (подробнее).

4. Мобилизация. Минобороны продолжает проект рекрутинга в армию — подписан новый договор. Министерство обороны продолжает проект рекрутинга в ряды Сил обороны, подписан договор с компанией Work.ua. По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее (подробнее).

5. Габионы, биг-беги, бетон. МИУ – о тройной защите энергосистемы от воздушных атак. Вопросы защиты энергетических объектов представители профильных министерств и ведомств обсудили на встрече с послом США в Украине Бриджит Бринк и объединенной командой представителей посольства США и Великобритании. Западным партнерам рассказали о выполнении принятого правительством совместно с Генштабом решения о защите объектов энергетической инфраструктуры (подробнее).

6. Кабмин уволил главу Госспецсвязи. После этого к нему пришло НАБУ. Кабинет министров уволил Юрия Щиголя с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. После этого пресс-службы САП и НАБУ заявили, что Щиголю, его заместителю и другим должностным лицам сообщили о подозрении в незаконном завладении государственными средствами (подробнее).

7. Госспецсвязи отреагировало на подозрение экс-председателю Щиголю: Все закупки были по закону. После сообщения о подозрении Щиголю, Госспецсвязи заявило, что все закупки с 2020 года проводились с соблюдением действующего законодательства, и призвало воздержаться от обвинений в отношении должностных лиц до решения суда (подробнее).

8. Минобороны разработало программу интеграции F-16 в ВСУ: временные границы и направления работы. При Министерстве обороны была создана спецструктура для организации всесторонней интеграции многоцелевых истребителей F-16 в общую систему Сил обороны Украины. Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк рассказал о концепции интеграции на конференции в Копенгагене, где отметил, что у программы будет два этапа развертывания (подробнее).

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