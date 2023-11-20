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Мобілізація. Міноборони продовжує проєкт рекрутингу в армію — підписано новий договір

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 12:16
Мобілізація. Міноборони продовжує проєкт рекрутингу в армію — підписано новий договір - Фото
Наталія Калмикова та Артур Міхно (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони продовжує проєкт рекрутингу до лав Сил оборони, підписано договір із компанією Work.ua. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше.

"Війська потребують професійних фахівців, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги на користь армії безкоштовно", – сказала Калмикова.

Глава Work.ua Артур Міхно заявив, що компанія готова запропонувати послуги для системного рекрутингу військовозобов'язаних.

"ЗСУ потребують дуже багато фахівців з цивільних спеціальностей. Це водії, слюсарі, газозварювальники, будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати професіоналів, які мають відповідний досвід у цивільному житті", – зазначив Міхно.

У Міноборони наголосили, що це вже друга рекрутингова компанія, з якою відомство уклало договір. Тривають переговори з іншими учасниками ринку.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

  • Мобілізація в Україні перейде до "смарт-формату". Люди самі обиратимуть спеціальність.
  • 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.
  • Мобілізація. Електронний реєстр військовозобов'язаних вже працює та наповнюється – міністр Федоров.

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Дмитро Гриниченко
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