Мобилизация. Минобороны продолжает проект рекрутинга в армию — подписан новый договор

Министерство обороны продолжает проект рекрутинга в ряды Сил обороны, подписан договор с компанией Work.ua. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее.

"Войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти. Рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно", — сказала Калмыкова.

Глава Work.ua Артур Михно заявил, что компания готова предложить услуги для системного рекрутинга военнообязанных.

"ВСУ нуждаются очень многие специалисты по гражданским специальностям. Это водители, слесари, газосварщики, строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессионалов, имеющих соответствующий опыт в гражданской жизни", — отметил Михно.

В Минобороны подчеркнули, что это уже вторая рекрутинговая компания, с которой ведомство заключило договор. Продолжаются переговоры с другими участниками рынка.

Ранее стало известно, что Министерство обороны собирается комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).

Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.

Мобилизация. Электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется – министр Федоров.

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