Вісім головних новин України та світу на 19:00 20 листопада

1. Глава Пентагону Остін прибув до Києва. Це його другий візит від початку великої війни. Міністр оборони США Ллойд Остін прибув з неанонсованим візитом у Київ. Глава Пентагону повідомив, що прилетів до української столиці, щоб зустрітися з керівництвом країни (детальніше).

2. Остін зустрівся із Зеленським. WP: США дадуть ще снарядів та зброї більшої дальності — фото. Міністр оборони США запевнить керівництво України та українців у продовженні американської підтримки у їхній оборонній війні проти Росії, "попри зростальну протидію республіканців у Конгресі та невдачі на полі бою". Про це пише зі слів анонімних компаньйонів глави Пентагону в цій поїздці The Washington Post (детальніше).

3. Польські перевізники не пропускають в Україну бензовози та гуманітарну допомогу. Польські перевізники блокують переміщення в Україну бензовозів та вантажівок із гуманітарною допомогою від Червоного Хреста. Цистерни з нафтопродуктами, газом та іншими небезпечними речовинами стоять на переповнених паркінгах та узбіччях доріг. Про це розповів представник перевізної компанії зі Львова Тарас Світлик (детальніше).

4. Мобілізація. Міноборони продовжує проєкт рекрутингу в армію — підписано новий договір. Міністерство оборони продовжує проєкт рекрутингу до лав Сил оборони, підписано договір із компанією Work.ua. За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше (детальніше).

5. Габіони, біг-беги, бетон. МІУ – про потрійний захист енергосистеми від повітряних атак. Питання захисту енергетичних обʼєктів представники профільних міністерств і відомств обговорили на зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк та обʼєднаною командою представників посольства США й Великої Британії. Західним партнерам розповіли про виконання ухваленого урядом спільно із Генштабом рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури (детальніше).

6. Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку. Після цього до нього прийшло НАБУ. Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Після цього пресслужби САП та НАБУ заявили, що Щиголю, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в незаконному заволодінні державними коштами (детальніше).

7. Держспецзв'язку відреагувало на підозру ексголові Щиголю: Усі закупівлі були за законом. Після повідомлення про підозру Щиголю Держспецзв'язку заявило, що всі закупівлі з 2020 року проводилися з дотриманням чинного законодавства, й закликало утриматися від звинувачень щодо посадовців до рішення суду (детальніше).

8. Міноборони розробило програму інтеграції F-16 в ЗСУ: часові межі та напрями роботи. При Міністерстві оборони створили спецструктуру для організації всебічної інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України. Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк розповів про концепцію інтеграції на конференції у Копенгагені, де зазначив, що програма матиме два етапи розгортання (детальніше).

Читайте також:

"Росіяни не встигли зрозуміти". Як Сили оборони відвойовують лівий берег Дніпра

Олександр Корнієнко: Дубінський потрапив до Слуги народу як блогер. Не було квоти Коломойського

Як Китай підштовхує Україну до вирощування генно-модифікованих культур

"Бермуди", Звіринець та ДВРЗ: шість маловідомих екскурсій Києвом

Що відомо про Міру Мураті та Еммета Шира. Дві людини, які замінили керівника OpenAI за три дні

Аудит Київміськбуду: фінансова діра в 21 млрд грн, але причина не в забудовнику

58,8% релокованих стартапів – у Польщі: як бізнес з України працює на ринках Європи

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.