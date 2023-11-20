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Вісім головних новин України та світу на 19:00 20 листопада

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 19:00
Вісім головних новин України та світу на 19:00 20 листопада - Фото
Ллойд Остін (Фото: EPA)

1. Глава Пентагону Остін прибув до Києва. Це його другий візит від початку великої війниМіністр оборони США Ллойд Остін прибув з неанонсованим візитом у Київ. Глава Пентагону повідомив, що прилетів до української столиці, щоб зустрітися з керівництвом країни (детальніше).

2. Остін зустрівся із Зеленським. WP: США дадуть ще снарядів та зброї більшої дальності — фотоМіністр оборони США запевнить керівництво України та українців у продовженні американської підтримки у їхній оборонній війні проти Росії, "попри зростальну протидію республіканців у Конгресі та невдачі на полі бою". Про це пише зі слів анонімних компаньйонів глави Пентагону в цій поїздці The Washington Post (детальніше).

3. Польські перевізники не пропускають в Україну бензовози та гуманітарну допомогуПольські перевізники блокують переміщення в Україну бензовозів та вантажівок із гуманітарною допомогою від Червоного Хреста. Цистерни з нафтопродуктами, газом та іншими небезпечними речовинами стоять на переповнених паркінгах та узбіччях доріг. Про це розповів представник перевізної компанії зі Львова Тарас Світлик (детальніше).

4. Мобілізація. Міноборони продовжує проєкт рекрутингу в армію — підписано новий договірМіністерство оборони продовжує проєкт рекрутингу до лав Сил оборони, підписано договір із компанією Work.ua. За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше (детальніше).

5. Габіони, біг-беги, бетон. МІУ – про потрійний захист енергосистеми від повітряних атакПитання захисту енергетичних обʼєктів представники профільних міністерств і відомств обговорили на зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк та обʼєднаною командою представників посольства США й Великої Британії. Західним партнерам розповіли про виконання ухваленого урядом спільно із Генштабом рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури (детальніше).

6. Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку. Після цього до нього прийшло НАБУКабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Після цього пресслужби САП та НАБУ заявили, що Щиголю, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в незаконному заволодінні державними коштами (детальніше).

7. Держспецзв'язку відреагувало на підозру ексголові Щиголю: Усі закупівлі були за закономПісля повідомлення про підозру Щиголю Держспецзв'язку заявило, що всі закупівлі з 2020 року проводилися з дотриманням чинного законодавства, й закликало утриматися від звинувачень щодо посадовців до рішення суду (детальніше).

8. Міноборони розробило програму інтеграції F-16 в ЗСУ: часові межі та напрями роботиПри Міністерстві оборони створили спецструктуру для організації всебічної інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України. Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк розповів про концепцію інтеграції на конференції у Копенгагені, де зазначив, що програма матиме два етапи розгортання (детальніше).

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