Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 ноября

1. Зеленский о Майдане и войне: Мы защитили достоинство и не позволим отобрать нашу свободу. На Майдане народ Украины защитил свое достоинство, а победа в войне с российскими агрессорами не позволит врагу отнять нашу свободу. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню Достоинства и Свободы (подробнее).

2. Аудит выявил нарушения в воинской части в Черниговской области почти на 40 млн – Минобороны. В Министерстве обороны сообщили, что в одной из воинских частей в Черниговской области аудит выявил нарушение почти на 40 млн, возбуждено уголовное производство. Выявлены четыре случая нарушений, наиболее масштабное – завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, оно привело к убыткам в 37,1 млн грн (подробнее).

3. НАБУ: Депутат Совета из Слуги народа пытался дать взятку Мустафе Найему. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату Верховной Рады. По версии следствия, он пытался подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема, сообщили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, подозреваемый – Андрей Одарченко из Слуги народа (подробнее).

4. НАБУ: Депутат из группы За будущее попался на попытке подкупить Кубракова и Найема. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении депутату Верховной Рады, который, по данным следствия, предлагал взятку вице-премьер-министру, министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафи Найему. По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, подозреваемый – Сергей Лабазюк из группы За майбутнє (подробнее).

5. Совет сделал первый шаг к увеличению штата НАБУ. Это требование на пути к ЕС. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро. Его принятие является одним из требований для вступления Украины в Евросоюз. За принятие законопроекта №10203-1 в первом чтении проголосовали 323 депутата (подробнее).

6. Словацкие перевозчики заблокировали движение фур через границу с Украиной – ГПСУ. На территории Словакии перевозчики 21 ноября заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска Вишне Немецкое, сообщила Госпогранслужба. Блокировка инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии (UNAS). О сроках блокирования не сообщается (подробнее).

7. Новая военная помощь Украине от Германии на 1,3 млрд евро: с IRIS-T, но без Taurus. Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 21 ноября объявит о новом пакете помощи Украине, однако дальнобойных ракет Taurus в нем не будет. Об этом написало издание Bild. Впоследствии чиновник заявил, что ФРГ предоставит Украине пакет на 1,3 млрд евро: в нем дополнительные Iris-T на 2024-2025 годы и снаряды (подробнее).

8. Возмездие за 128 ОГШБр. ВСУ ударили по награждению 810 бригады РФ в Донецкой области – фото. Командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра" при 59 бригаде ВСУ Роберт Бровди заявил, что Силы обороны ударили по 810 отдельной бригаде морской пехоты РФ на оккупированной части Донецкой области. "Мадяр" отметил, что это – расплата за российский ракетный удар по 128 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ (подробнее).

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