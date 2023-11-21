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Вісім головних новин України та світу на 19:00 21 листопада

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 19:00
Вісім головних новин України та світу на 19:00 21 листопада - Фото
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1. Зеленський про Майдан і війну: Ми захистили гідність і не дозволимо відібрати нашу свободуНа Майдані народ України захистив свою гідність, а перемога у війні з російськими агресорами не дозволить ворогові відібрати нашу свободу. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні до Дня Гідності та Свободи (детальніше).

2. Аудит виявив порушення у військовій частині на Чернігівщині майже на 40 млн – МіноборониУ Міністерстві оборони повідомили, що в одній із військових частин у Чернігівській області аудит виявив порушення майже на 40 млн, розпочато кримінальне провадження. Виявлено чотири випадки порушень, наймасштабніше – завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, воно призвело до збитків у 37,1 млн грн (детальніше).

3. НАБУ: Депутат Ради зі Слуги народу намагався дати хабар Мустафі НайємуНаціональне антикорупційне бюро повідомило про підозру депутату Верховної Ради. За версією слідства, він намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, повідомили НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. За словами співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, підозрюваний – Андрій Одарченко зі Слуги народу (детальніше).

4. НАБУ: Депутат з групи За майбутнє попався на спробі підкупити Кубракова і НайємаНаціональне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру депутату Верховної Ради, який, за даними слідства, пропонував хабар віцепрем'єр-міністру, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. За словами співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, підозрюваний – Сергій Лабазюк з групи За майбутнє (детальніше).

5. Рада зробила перший крок до збільшення штату НАБУ. Це вимога на шляху до ЄСВерховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро. Його ухвалення є однією з вимог для вступу України до Євросоюзу. За ухвалення законопроєкту №10203-1 у першому читанні проголосували 323 депутати (детальніше).

6. Словацькі перевізники заблокували рух фур через кордон з Україною – ДПСУНа території Словаччини перевізники 21 листопада заблокували рух вантажівок через пункт пропуску Вишнє Нємецьке, повідомила Держприкордонслужба. Блокування ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини (UNAS). Про терміни блокування не повідомляється (детальніше).

7. Нова військова допомога Україні від Німеччини на 1,3 млрд євро: з IRIS-T, але без TaurusМіністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва 21 листопада оголосить про новий пакет допомоги Україні, проте далекобійних ракет Taurus у ньому не буде. Про це написало видання Bild. Згодом посадовець заявив, що ФРН надасть Україні пакет на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди (детальніше).

8. Відплата за 128 ОГШБр. ЗСУ вдарили по нагородженню 810 бригади РФ на Донеччині – фотоКомандир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра" при 59 бригаді ЗСУ Роберт Бровді заявив, що Сили оборони вдарили по 810 окремій бригаді морської піхоти РФ на окупованій Донеччині. "Мадяр" зазначив, що це – відплата за російський ракетний удар по 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ (детальніше).

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