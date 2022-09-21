Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 сентября

1. Путин объявил "частичную" мобилизацию в России. Российский диктатор выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях (подробнее).

2. Минобороны РФ планирует призвать 300 000 резервистов на войну против Украины. Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов (подробнее).

3. Путин заявил, что "поддержит" псевдореферендумы и намекнул на ядерное оружие. Диктатор РФ заявил, что западные страны якобы позволяют себе "ядерный шантаж", а поэтому "при угрозе территориальной целостности страны, для защиты России и народа он безусловно использует все имеющиеся в распоряжении средства" (подробнее).

4. "Это трагедия для российского народа". У Зеленского отреагировали на мобилизацию в России. Объявление "частичной" мобилизации в России – это признание недееспособности российской профессиональной армии, провалившей все поставленные задачи, и теперь Кремль бросит на это "300 000 вчерашних срочников", сказал Никифоров (подробнее).

5. Россия ударила ракетами по Запорожью. Известно о пяти прилетах ракет в трех районах Запорожья. Три человека госпитализированы, у одного из них контузия (подробнее).

6. Верховная Рада вернула акциз на горючее. Нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Минобороны (подробнее).

7. Столтенберг: Только один путь закончить войну – доказать, что Путин не победит на поле боя. Генсек НАТО заявил, что единственный способ закончить войну – доказать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не может победить на поле боя (подробнее).

8. Байден: Россия нарушила основные принципы устава ООН. Президент США в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Россия нарушает основные принципы устава ООН, принятого в 1945 году (подробнее).

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Оксана Житнюк

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