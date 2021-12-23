Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 декабря

1. УКРАИНА И ВЕНГРИЯ ПОДПИСАЛИ ГАЗОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Соглашение предусматривает поставку с 1 января 2022 года гарантированного объема природного газа в направлении Венгрия-Украина (подробнее).

2. СБУ ЗАОЧНО ОБЪЯВИЛА О ПОДОЗРЕНИИ ГЛАВАРЮ ЧВК ВАГНЕРА: ОН РУКОВОДИЛ НАЕМНИКАМИ НА ДОНБАССЕ. Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении главарю кремлевской ЧВК Вагнера, по данным следствия, он руководил наемниками на Донбассе, в частности боями под Дебальцево (подробнее).

3. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2, ВОЗМОЖНО, ВООБЩЕ НЕ ЗАПУСТИТСЯ – ГЛАВА НАФТОГАЗА. Есть существенная вероятность того, что российский газопровод Северный поток-2 не запустится в ближайшее время или не запустится вообще, сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко (подробнее).

4. НЕ ТОЛЬКО УКРАИНА: RYANAIR СОКРАЩАЕТ РЕЙСЫ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ ИЗ-ЗА ОМИКРОНА. Лоукостер Ryanair сократил на 33% количество рейсов по всей Европе на январь из-за введения рядом европейских стран карантинных ограничений на поездки в связи с распространением варианта коронавируса омикрон (подробнее).

5. ПОСОЛЬСТВО США: МЫ РАЗОЧАРОВАНЫ СИТУАЦИЕЙ С САП – ВЕДЬ ПОНЯТНО, КТО ПОБЕДИТЕЛЬ. В посольстве США разочарованы провалом назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, победитель уже был определен – и оставалось лишь утвердить результаты конкурса (подробнее).

6. ЖЕНЩИНЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ ДО КОНЦА 2022-ГО: КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ И КУДА ИДТИ. Женщины, которые подпадают под действие нового приказа Министерства обороны, будут поставлены на воинский учет до конца 2022 года (подробнее).

7. НАСЕЛЕНИЮ ХВАТИТ ГАЗА ЗИМОЙ, БИЗНЕСУ ПРИДЕТСЯ ИМПОРТИРОВАТЬ – ВИТРЕНКО. У НАК "Нафтогаз Украины" есть достаточный ресурс газа для бесперебойной поставки частным потребителям в текущем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании Юрий Витренко (подробнее).

8. КАБМИН ПРОДЛИЛ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ. 23 декабря Кабмин продлил действие постановлений от 2015 года, предусматривающих ограничение на импорт продукции происхождением из России (подробнее).

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Вадим Ребрина

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