Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 января

1. ЕСЛИ УКРАИНА ПОЛУЧИТ ABRAMS ОТ США, ЭТО БУДЕТ ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН – СОВЕТНИК РЕЗНИКОВА. Украина надеется, что США "проявят лидерство" и начнут поставки танков M1 Abrams Силам обороны (подробнее).

2. ЭСТОНИЯ ОТДАЕТ УКРАИНЕ ВСЕ СВОИ ГАУБИЦЫ 155 ММ, "ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ПРЕЦЕДЕНТ". Там хотят создать прецедент, "чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне" (подробнее).

3. РЕЗНИКОВ ОТРЕАГИРОВАЛ НА СКАНДАЛ С ЗАКУПКОЙ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ ВСУ. Министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями своего ведомства в закупке продуктов для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки (подробнее).

4. РОССИЯ СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ДИПООТНОШЕНИЙ С ЭСТОНИЕЙ. ТАМ ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ ДЛЯ РФ ФИНСКИЙ ЗАЛИВ. Россия обязала посла Эстонии уехать из страны до 7 февраля. Москва также отзывает своего посла в Таллинне. Тем временем правительство Эстонии собирается ввести прибрежную "прилегающую зону" в Финском заливе, которая позволит перекрыть там российское судоходство (подробнее).

5. СОЛИДАРНОСТЬ. ЛАТВИЯ СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С МОСКВОЙ ВСЛЕД ЗА ЭСТОНИЕЙ. С 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, Латвия вслед за Эстонией снизит уровень дипломатических отношений с Москвой (подробнее).

6. УРОЖАЙНЫЙ ДЕНЬ: ВСУ УНИЧТОЖИЛИ ДВА ШТУРМОВИКА РОССИЯН, ОДИН ВЕРТОЛЕТ, РАКЕТЫ И БЕСПИЛОТНИК. Силы обороны Украины 23 января уничтожили шесть вражеских целей на восточном фронте (подробнее).

7. ЕС СОГЛАСОВАЛ НОВЫЙ ТРАНШ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. ВЕНГРИЯ СНЯЛА ВЕТО. Страны Евросоюза в понедельник, 23 января, согласовали очередной, уже седьмой транш военной помощи в размере 500 млн евро (подробнее).

8. ВАКС ОТКАЗАЛСЯ АРЕСТОВАТЬ БЫВШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗА КОБОЛЕВА. Высший антикоррупционный суд в понедельник, 23 января, отклонил ходатайство НАБУ о применении меры пресечения экс-председателю НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву по делу о премиях (подробнее).

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Вадим Ребрина

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