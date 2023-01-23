UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 января

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 января - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

1. ЕСЛИ УКРАИНА ПОЛУЧИТ ABRAMS ОТ США, ЭТО БУДЕТ ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН – СОВЕТНИК РЕЗНИКОВА. Украина надеется, что США "проявят лидерство" и начнут поставки танков M1 Abrams Силам обороны (подробнее).

2. ЭСТОНИЯ ОТДАЕТ УКРАИНЕ ВСЕ СВОИ ГАУБИЦЫ 155 ММ, "ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ПРЕЦЕДЕНТ". Там хотят создать прецедент, "чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне" (подробнее).

3. РЕЗНИКОВ ОТРЕАГИРОВАЛ НА СКАНДАЛ С ЗАКУПКОЙ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ ВСУ. Министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями своего ведомства в закупке продуктов для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки (подробнее).

4. РОССИЯ СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ДИПООТНОШЕНИЙ С ЭСТОНИЕЙ. ТАМ ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ ДЛЯ РФ ФИНСКИЙ ЗАЛИВ. Россия обязала посла Эстонии уехать из страны до 7 февраля. Москва также отзывает своего посла в Таллинне. Тем временем правительство Эстонии собирается ввести прибрежную "прилегающую зону" в Финском заливе, которая позволит перекрыть там российское судоходство (подробнее).

5. СОЛИДАРНОСТЬ. ЛАТВИЯ СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С МОСКВОЙ ВСЛЕД ЗА ЭСТОНИЕЙ. С 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, Латвия вслед за Эстонией снизит уровень дипломатических отношений с Москвой (подробнее).

6. УРОЖАЙНЫЙ ДЕНЬ: ВСУ УНИЧТОЖИЛИ ДВА ШТУРМОВИКА РОССИЯН, ОДИН ВЕРТОЛЕТ, РАКЕТЫ И БЕСПИЛОТНИК. Силы обороны Украины 23 января уничтожили шесть вражеских целей на восточном фронте (подробнее).

7. ЕС СОГЛАСОВАЛ НОВЫЙ ТРАНШ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. ВЕНГРИЯ СНЯЛА ВЕТО. Страны Евросоюза в понедельник, 23 января, согласовали очередной, уже седьмой транш военной помощи в размере 500 млн евро (подробнее).

8. ВАКС ОТКАЗАЛСЯ АРЕСТОВАТЬ БЫВШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗА КОБОЛЕВА. Высший антикоррупционный суд в понедельник, 23 января, отклонил ходатайство НАБУ о применении меры пресечения экс-председателю НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву по делу о премиях (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | $10 млн за победу над Газпромом. Кейс Коболева не удивил бизнес: как работает мир премий

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 