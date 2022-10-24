UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 октября

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 октября - Фото
Риши Сунак и Лиз Трасс (Фото - ЕРА)

1. Главы МИД США, Британии и Франции: Россия откровенно врет о "грязной бомбе" Украины. Россия врет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, Британии Джеймса Клеверли и Франции Катрин Колонны (подробнее).

2. СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с РФ — видео. На днях сотрудники СБУ задержали Богуслаева и одного из сотрудников авиапредприятия. Сегодня СБУ опубликовала записи разговоров, подтверждающих их сотрудничество с врагом (подробнее).

3. В ЕС заявили, что готовы к зиме и без российского газа. Европейский Союз готов к предстоящей зиме, даже если Россия полностью прекратит поставки газа, заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон (подробнее).

4. Илон Маск пообещал обеспечить Starlink для Украины в любом случае – Федоров. Маск заявил, что SpaceX продолжит финансировать Starlink для Украины, даже если Министерство обороны США откажется это делать (подробнее).

5. Укрэнерго вводит ограничения потребления электроэнергии: перечень областей. Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Также будут отключения в Харьковской, Полтавской, Сумской областях (подробнее).

6. Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гросси согласился. Министр иностранных дел пригласил экспертов МАГАТЭ приехать в Украину и проверить лживые обвинения России о якобы разработке украинцами "грязной бомбы" (подробнее).

7. Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьером Великобритании. Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт не набрала необходимых 100 голосов (подробнее).

8. Зеленский предупредил Израиль: Путин поможет Ирану создать ядерное оружие в обмен на дроны. Президент считает, что Россия расплачивается с Ираном за дроны и баллистические ракеты помощью в разработке ядерного оружия (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Джонсон не вернулся. Новым премьером Британии станет Сунак: что это значит для Украины

Почему "срачи" в соцсетях для нас как конфеты и как унять тех, кто вас там атакует

Собери йети и дом. Чем украинский стартап Nanit Robot хочет завоевать рынки США и Канады

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 