Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 октября

1. Главы МИД США, Британии и Франции: Россия откровенно врет о "грязной бомбе" Украины. Россия врет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, Британии Джеймса Клеверли и Франции Катрин Колонны (подробнее).

2. СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с РФ — видео. На днях сотрудники СБУ задержали Богуслаева и одного из сотрудников авиапредприятия. Сегодня СБУ опубликовала записи разговоров, подтверждающих их сотрудничество с врагом (подробнее).

3. В ЕС заявили, что готовы к зиме и без российского газа. Европейский Союз готов к предстоящей зиме, даже если Россия полностью прекратит поставки газа, заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон (подробнее).

4. Илон Маск пообещал обеспечить Starlink для Украины в любом случае – Федоров. Маск заявил, что SpaceX продолжит финансировать Starlink для Украины, даже если Министерство обороны США откажется это делать (подробнее).

5. Укрэнерго вводит ограничения потребления электроэнергии: перечень областей. Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Также будут отключения в Харьковской, Полтавской, Сумской областях (подробнее).

6. Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гросси согласился. Министр иностранных дел пригласил экспертов МАГАТЭ приехать в Украину и проверить лживые обвинения России о якобы разработке украинцами "грязной бомбы" (подробнее).

7. Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьером Великобритании. Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт не набрала необходимых 100 голосов (подробнее).

8. Зеленский предупредил Израиль: Путин поможет Ирану создать ядерное оружие в обмен на дроны. Президент считает, что Россия расплачивается с Ираном за дроны и баллистические ракеты помощью в разработке ядерного оружия (подробнее).



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Оксана Житнюк

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