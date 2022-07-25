Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 июля

1. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ОСНОВНЫЕ БОЕВЫЕ ТАНКИ ПОЛЬШИ PT-91 TWARDY. Польша передала Украине танки PT-91 Twardy, которые уже прибыли в страну для усиления Вооруженных Сил Украины (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ С ДОЛЖНОСТИ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ СНБО РУСЛАНА ДЕМЧЕНКО. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net подтвердил, что Демченко уволили из-за проблем со здоровьем (подробнее).

3. МИНИСТР ОБОРОНЫ: ПОВЕСТКА НЕ ОЗНАЧАЕТ МОБИЛИЗАЦИЮ, НУЖНЫ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. Министр обороны Алексей Резников уверяет, что в большинстве случаев вручение повесток происходит только для уточнения информации о военнообязанных (подробнее).

4. НА ВОЛЫНИ СБИЛИ ДВА БЕСПИЛОТНИКА. ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ ОБЛОМКОВ ПОГИБ ЧЕЛОВЕК, ЕСТЬ РАНЕНЫЕ. В Волынской области в понедельник сбили два беспилотника. Обломки одного из них упали на дома, в результате чего один человек погиб (подробнее).

5. РАЗВЕДКОМИТЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ВОЗГЛАВИТ НАЧАЛЬНИК ГУР БУДАНОВ. В связи с увольнением первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко поменяется и руководитель комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Вместо Демченко этот пост должен получить начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов (подробнее).

6. ГАЗПРОМ СНИЖАЕТ ПОСТАВКИ ПО СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ ЕЩЕ НА ПОЛОВИНУ – ДО 20% МОЩНОСТИ. Российский газовый монополист Газпром сообщил, что с 27 июля уменьшит поставки в Германию по газопроводу Северный поток еще на половину – до 33 млн кубометров в сутки. Это всего 20% от общей мощности газопровода, составляющей 167 млн кубометров в сутки (подробнее).

7. НОВЫМ ГЕНПРОКУРОРОМ ДОЛЖЕН СТАТЬ НАРДЕП КОСТИН, КОТОРОГО РЕКОМЕНДОВАЛ ЕРМАК – ИСТОЧНИК. Президент Владимир Зеленский намерен назначить генеральным прокурором нардепа от Слуги народа Андрея Костина. Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о согласии на этой неделе (подробнее).

8. В ЕС НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ВЫДЕЛИЛИ ПОЧТИ €1,6 МЛРД. Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) утвердил дополнительную финансовую поддержку для Украины в размере €1,59 млрд для устранения дефицита финансирования инфраструктуры и неотложных потребностей (подробнее).

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Вадим Ребрина

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