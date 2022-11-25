Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 ноября

1. Большинство опытных военных РФ мертвы. В интересах Украины сохранить темп зимой – Уоллес

В интересах хорошо экипированных на зиму ВСУ продолжать контрнаступление на позиции российских оккупантов в холодный период, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

2. Основной удар врага – на Бахмут. Бьют через Днепр из артиллерии, танков и РСЗО – Генштаб

Точкой основного приложения усилий российских оккупантов на всей протяженности многокилометровой линии фронта остаются Бахмутское и Авдеевское направления на Донбассе, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

3. Байден уверен, что республиканцы продолжат поддерживать Украину

Американский президент Джо Байден считает, что после недавних выборов в США Конгресс по-прежнему будет оказывать помощь Украине, несмотря на антиукраинские заявления некоторых республиканцев.

4. Украина снова соединена с энергосистемой ЕС, плановые графики могут ввести через 1-2 дня

Сложнейший этап после последней атаки россиян украинская энергосистема уже прошла. Все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

5. Зеленский: Кто-то предложит мирный способ деоккупации Крыма? Если нет – не тратьте время

Если гипотетический мирный договор между Украиной и страной-оккупантом Россией не предполагает ухода захватчиков из Крыма, полуостров будет возвращен военным путем, заявил президент Владимир Зеленский.

6. Поражение России означает безопасность для всей Европы – Анджей Дуда

Поражение России в ее агрессии против Украины означает возвращение безопасности для Европы, заявил в выступлении на саммите Вышеградской четверки президент Польши Анджей Дуда.

7. России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов – разведка Эстонии

Россия уже израсходовала в Украине две трети своего запаса боеприпасов и из-за этого вынуждена снизить наступательную активность, сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

8. СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото

Служба безопасности Украины обыскала помещения УПЦ Московского патриархата в Черновицкой области. Обнаружены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверения оккупантов.

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Сергій Бережний

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