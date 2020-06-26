Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 июня

1. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ. ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ ПРЕВЫСИЛО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РУБЕЖ. За вчерашний день в стране COVID-19 диагностировали у 1109 человек. Больше тысячи новых больных за сутки до сих пор не было (подробнее).

2. ЭНЕРГОАТОМ НАЧАЛ ПРОДАВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПРЯМЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ. Энергоатом-Трейдинг 25 июня продал на Украинской энергетической бирже шесть пакетов лотов на 1 325 100 МВтч электроэнергии базовой нагрузки в торговой зоне ОЭС Украины (подробнее).

3. КАГАРЛЫК. ЖЕРТВЕ ДО СИХ ПОР НЕ ПРОВЕЛИ МЕДОСМОТР: ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТОБРАЛ ПАСПОРТ. Жертве изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неле Погребицкой до сих пор не провели медицинский осмотр, поскольку один из насильников отобрал у нее паспорт и идентификационный код, который ей до сих пор не восстановили (подробнее).

4. 66% УКРАИНЦЕВ СЧИТАЮТ, ЧТО КОРОНАВИРУС БЫЛ СОЗДАН В ЛАБОРАТОРИИ - ОПРОС КМИС. Только 17,6% украинцев считают, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру (подробнее).

5. КИЕВ ВСЕ БЛИЖЕ К ВОЗВРАЩЕНИЮ СТРОГОГО КАРАНТИНА – КЛИЧКО. По словам мэра, киевские власти могут ужесточить карантин, поскольку люди не выполняют требования – и заболеваемость коронавирусом растет (подробнее).

6. ГЕНПРОКУРАТУРА ЗАКРЫЛА ДЕЛО ПРОТИВ БАХМАТЮКА И ПИСАРУКА. Печерский райсуд обязал прокуратуру закрыть дело VAB Банка. В НАБУ говорят, что дело закрывать нельзя (подробнее).

7. ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ. НБУ НАЗНАЧИЛ ДАТУ ПЕРВОГО АУКЦИОНА СВОП ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. Заявку на участие в аукционе можно подать до 12:00 2 июля, минимальная сумма заявки банка - 10 млн грн, общий объем аукциона - 2 млрд грн (подробнее).

8. В ЦЕНТРЕ ГЛАЗГО ПРОИЗОШЛО НАПАДЕНИЕ С НОЖОМ: УБИТЫ ТРИ ЧЕЛОВЕКА. В столице Шотландии в здании отеля Park Inn произошло нападение с ножом. По предварительным данным, погибли три человека, один полицейский получил ранение (подробнее).

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