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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 декабря

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 декабря - Фото
27.12.2019, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ. Пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air в условиях сильного тумана при взлете врезался в двухэтажный дом. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. 12 человек погибли, по состоянию на 10:00 27 декабря 49 человек находились в больнице, из них 18 - в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших - двое граждан Украины с компрессионными переломами позвонков без нарушения проводимости спинного мозга (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ ГЛАВУ ГБР И НАЗНАЧИЛ ТУДА ДЕПУТАТА СН. Вместо Романа Трубы временно исполнять обязанности будет Ирина Венедиктова. Она прошла третьим номером в избирательном списке партии Слуга народа на выборах парламента. Эксперт по вопросам реформы судебной системы, председатель комитета по вопросам правовой политики в Раде IX созыва (подробнее).

3. НАЛИЧНЫЙ КУРС ПРОДАЖИ ДОЛЛАРА ВЫРОС НА 61 КОП. Максимальный курс покупки составил 23,5 грн, минимальный курс продажи – 23,55  грн (подробнее).

4. В КИЕВЕ ИСПЫТАЛИ ШУЛЯВСКИЙ МОСТ. По нему пустили 30-тонные грузовики, а Виталий Кличко и строители стояли под мостом. Подрядчик дает 10-летнюю гарантию на эксплуатацию покрытия моста, а в планах столичных властей - запустить движение по Шулявскому путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до 29 декабря (подробнее).

5. МИНЭКОНОМИКИ ОЦЕНИЛО ВЛИЯНИЕ РАСШИРЕННЫХ САНКЦИЙ РОССИИСанкции коснутся 1,3% текущего экспорта украинских товаров и 0,4% текущего импорта российских товаров в Украину за девять месяцев 2019 года, в денежном эквиваленте это составляет $31,2 млн и $21,4 млн, соответственно. Под запрет на импорт в Украину попадают, в частности, котлы для центрального отопления; товары медицинского назначения, гигиенические или фармацевтические изделия из вулканизированной резины. Запрет на ввоз в Украину из РФ бумаги и картона для утилизации (макулатуры и отходов) в денежном эквиваленте оценивается в $21,4 млн (подробнее).

6. ЗАКРЫВАЕТСЯ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ THEБАБЕЛЬНа сайте до начала января будут публиковаться уже готовые материалы. Главред не стал комментировать причины закрытия, однако шеф-редактор написала, что прекращено финансирование. Пока неизвестно, будет ли на домене thebabel.net работать новая команда (подробнее). 

7. ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ЗЕРКАЛА НЕДЕЛИ ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫТА. "Бумага в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли", - сообщила главный редактор Юлия Мостовая (подробнее).

8. СХЕМЫ: БОГДАН ТАЙНО ВСТРЕЧАЛСЯ С КОЛОМОЙСКИМ25 декабря, по данным журналистов, глава Офиса президента поехал к одному из пятизвездочных отелей в Киеве, в ресторане которого у него якобы состоялась встреча с Коломойским и его бизнес-партнерами. Встреча длилась около часа. После этого частную комнату ресторана, по информации журналистов, покинули бизнес-партнер олигарха Михаил Киперман, экс-депутат Евгений Геллер, охранник Богдана и совладелец Квартала 95 Тимур Миндич. Последним вышел Коломойский. Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал (подробнее).

9. ГАЗПРОМ ВЫПЛАТИЛ УКРАИНЕ ПОЧТИ $3 МЛРД ЗА ПОРАЖЕНИЕ В АРБИТРАЖЕ. "Украина получила $2,92 миллиардов от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража", - сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко (подробнее).

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