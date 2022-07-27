Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июля

1. ПОСТАВКА ГАЗА ПО СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ УПАЛА ДО 20% ОТ МОЩНОСТИ. ЦЕНЫ В ЕВРОПЕ ПОДСКОЧИЛИ. Поставка газа по Северному потоку утром в среду упала до 20% от его мощности. На этом фоне цены на газ в Европе подскочили почти до рекордных $2350 за тысячу кубометров (подробнее).

2. СПЛОШНЫЕ ПРОБОИНЫ. В СЕТИ ПОКАЗАЛИ ВИДЕО С АНТОНОВСКОГО МОСТА В ХЕРСОНЕ ПОСЛЕ УДАРА ВСУ. В сети опубликовали видео с Антоновского моста в Херсоне после удара Вооруженных Сил Украины в ночь на 27 июля (подробнее).

3. ЕВРОСОЮЗ ХОЧЕТ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ ИМПОРТ УКРАИНСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Европейский союз намерен в ближайшее время удвоить импорт украинской электроэнергии (подробнее).

4. АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ НА ТРИ МЕСЯЦА ОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ СВОЕГО ГОКА. Металлургическая компания АрселорМиттал Кривой Рог остановит работу горно-обогатительного комбината на три месяца с 1 августа (подробнее).

5. РАДА ОДОБРИЛА НАЗНАЧЕНИЕ НАРДЕПА КОСТИНА ГЕНПРОКУРОРОМ. Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского на назначение нардепа Слуги народа Андрея Костина генеральным прокурором (подробнее).

6. РАДА НАЗНАЧИЛА ОЛЬГУ СОВГИРЮ СУДЬЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА. Верховная Рада утвердила депутата Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Решение о ее назначении получило 293 голоса (подробнее).

7. 84% УКРАИНЦЕВ ПРОТИВ ЛЮБЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УСТУПОК РОССИИ – ОПРОС КМИС. Абсолютное большинство украинцев выступают против каких-либо территориальных уступок России, даже если из-за этого война может длиться дольше (подробнее).

8. ГЕРМАНИЯ ОДОБРИЛА ПРОДАЖУ УКРАИНЕ 100 САУ PANZERHAUBITZE 2000 – SPIEGEL. Германия одобрила продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (подробнее).

Читайте также главный текст дня: История | Станете Мелитополем или Мариуполем. Как россияне уничтожают промышленный флагман Украины

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.