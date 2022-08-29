Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 августа

1. ВСУ НАСТУПАЮТ НА ЮГЕ И ПРОРВАЛИ ПЕРВУЮ ЛИНИЮ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА. ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях на юге, прорвав первую линию обороны российских оккупантов. (подробнее)

2. РОССИЯНЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ЦЕНТР НИКОЛАЕВА И ЖИЛЫЕ ДОМА, ЕСТЬ ПОГИБШИЕ. Российские оккупанты обстреляли центральную часть Николаева ракетами, попали в жилые дома и учебные заведения, погибли два человека, 11 получили ранения. (подробнее)

3. ШОЛЬЦ: УКРАИНА ПОЛУЧИТ САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ ОТ ГЕРМАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦЫ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ближайшие недели и месяцы Украина получит от Германии системы противовоздушной обороны, радары и разведывательные беспилотники. (подробнее)

4. УБИТ КОЛЛАБОРАНТ КОВАЛЕВ. Россия официально подтвердила смерть в Херсонской области коллаборациониста – бывшего нардепа IX созыва Верховной Рады Алексея Ковалева. (подробнее)

5. ШОЛЬЦ ПОДДЕРЖАЛ РАСШИРЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА. Канцлер ФРГ призвал 27 членов Евросоюза расширить альянс привлечением стран Западных Балкан, Украины, Молдовы, а позже и Грузии. (подробнее)

6. ЧЕХИЯ ПЕРЕДАЛА УКРАИНЕ 72 СОВЕТСКИХ ТАНКА. ВЗАМЕН ОНА ПОЛУЧИТ 15 "ЛЕОПАРДОВ" ОТ ГЕРМАНИИ. Чехия и Германия договорились о компенсации в размере 15 танков Leopard взамен боевых машин, которые были переданы Украине. (подробнее)

7. США НАЗНАЧИЛИ ДАТУ РАМШТАЙН-5: ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ В ГЕРМАНИИ. Следующая, пятая, встреча Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн) состоится 8 сентября. В отличие от предыдущей встречи, эта будет не виртуальной. Участники группы приглашаются на авиабазу Рамштайн в Германии. (подробнее)

8. СТАРТ МИССИИ ARTEMIS 1 НА ЛУНУ ОТМЕНЕН ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ДВИГАТЕЛЕМ. Ракета Space Launch System с капсулой Orion не взлетела в запланированное время с площадки 39B космического центра Кеннеди во Флориде. Старт был запланирован 29 августа в 8:33 по местному времени (15:33 по Киеву). Если проблема будет решена, ракету запустят 2 или 5 сентября – это зависит от погоды. (подробнее)

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