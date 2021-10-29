Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 октября

1. США ПРИЗВАЛИ СОЮЗНИКОВ СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ УКРАИНЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ. Было бы хорошо, если бы союзники сняли ограничения на поставки Украине летальных оборонных вооружений. К этому на онлайн-встрече от Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне призвала заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер (подробнее).

2. НЕТ ЖЕЛАЮЩИХ. ПРИВАТИЗАЦИЮ ОГХК ПЕРЕНЕСЛИ НА ДЕКАБРЬ. Аукцион по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), который должен был состояться 29 октября, будет проведен ориентировочно в декабре этого года (подробнее).

3. РОССИЯ С 1 НОЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПОСТАВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ В УКРАИНУ. Россия с 1 ноября 2021 года прекращает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное) (подробнее).

4. МИНЗДРАВ РАЗЪЯСНИЛ, КОМУ МОЖНО НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА: СПИСОК ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. Не вакцинироваться от коронавируса могут украинцы, у которых есть абсолютные противопоказания к прививке от COVID-19 или предостережения. Противопоказания устанавливает семейный или лечащий врач (подробнее).

5. ВАКС ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧИЛ РЕАЛЬНЫЙ ТЮРЕМНЫЙ СРОК ЗА КОРРУПЦИЮ. Бывший руководитель филиала Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗК) признал свою вину в растрате государственных средств и получил 3,5 года лишения свободы (подробнее).

6. НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И РАЗМЕТКИ: С 1 НОЯБРЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД. Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ФЛОТА ИЗ 36 НАУЧНЫХ СУДОВ. Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу разработать полноценную долгосрочную программу возрождения научно-исследовательского флота Украины (подробнее).

8. США ТОЖЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА BAYRAKTAR НА ДОНБАССЕ. НЕ ТАК, КАК ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ. США, реагируя на применение Украиной ударного беспилотника на Донбассе, призвали стороны конфликта соблюдать прекращение огня, но напомнили, что ранее российские боевики неоднократно использовали гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил (подробнее).

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Вадим Ребрина

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