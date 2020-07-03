Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 июля

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1. КОРОНАВИРУС. ЗА СУТКИ В МИРЕ ЗАБОЛЕЛО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ – ДИНАМИКА ПАНДЕМИИ. За прошедшие сутки по общемировому времени (GMT) коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 208 864 человек (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ. ВТОРЫЕ СУТКИ ПОДРЯД ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК. Вчера в стране зафиксировали 876 новых больных COVID-19. Это на 13 меньше, чем позавчера (889) (подробнее).

3. КАБМИН УВОЛИЛ ГЛАВУ УКРТРАНСБЕЗОПАСНОСТИ. Кабинет министров уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) Александра Погорелого (подробнее).

4. АНТИРЕКОРД. FITCH ПОНИЗИЛ 33 СУВЕРЕННЫХ РЕЙТИНГА ЗА ПОЛГОДА. В первом полугодии Fitch Ratings понизил 33 суверенных рейтинга. На очереди еще 40 стран. Такого в истории еще не было (подробнее).

5. СКАНДАЛ С ИЗЪЯТИЕМ ТЕХНИКИ ПВО. ОТКРЫТО ДЕЛО ПРОТИВ СОТРУДНИКОВ ГБР И СБУ. За изъятие военных приборов в трех в/ч Воздушных сил ВСУ в Госбюро расследований открыли уголовное дело о превышении служебных полномочий работниками как этого ведомства, так и СБУ (подробнее).

6. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРАНЦИИ УХОДЯТ В ОТСТАВКУ. Премьер Франции Филипп уходит в отставку после консультации с президентом Макроном о новом пути для Франции (подробнее).

7. ВЕРХОВНАЯ РАДА УВОЛИЛА ГЛАВУ НБУ ЯКОВА СМОЛИЯ. За отставку председателя правления Нацбанка проголосовали 286 народных депутатов. В своем выступлении в парламенте Смолий пояснил, что значит его отставка и почему он принял такое решение (подробнее).

8. ВЕРХОВНАЯ РАДА УВОЛИЛА ГЛАВУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА ТЕРЕНТЬЕВА. Депутаты минимальным количеством голосов отправили в отставку главу АМКУ (подробнее).

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Вадим Ребрина

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