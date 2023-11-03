Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 ноября

1. Россия всю ночь атаковала Украину "шахедами": сбили 24 из 38 и одну ракету Х-59 – Генштаб. В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59: взрывы слышали в Кировоградской, Львовской и Черниговской областях, есть попадания в Харькове и области. По данным Генштаба ВСУ, 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены (подробнее).

2. У Байдена отреагировали на заявление Залужного о тупике на фронте: Требуется решение Конгресса. В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на заявление главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного о тупике на фронте и заявили о необходимости продолжения поддержки Киева. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби (подробнее).

3. Деньги на кино оставили, военный НДФЛ у громад забрали: изменения в бюджете к второму чтению. Кабмин одобрил проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" к второму чтению, сообщает Министерство финансов. В нем, в частности, изменен прогноз курса гривни, уровня ВВП и инфляции. А также оставили финансирование сериалов на 445 млн грн и заложили нормы законопроекта о "военном НДФЛ" в текст бюджета (подробнее).

4. В Житомирской области сбили насмерть женщину. За рулем был нардеп от Батькивщины, говорит полиция. На трассе Киев – Чоп, в селе Березовка Житомирского района, произошло смертельное ДТП с участием народного депутата от Батькивщины Андрея Николаенко. Об этом пишет пресс-служба полиции Житомирской области и подтверждает нардеп в комментарии LIGA.net (подробнее).

5. Минобороны смягчило требования к производителям оружия для ускорения поставок на фронт. С 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. В период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний. (подробнее).

6. Зеленский назначил нового командующего ССО. Им стал Сергей Лупанчук. Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций. Другим указом Зеленский уволил с должности предыдущего командующего ССО Виктора Хоренко. О причинах такой кадровой ротации пока неизвестно (подробнее).

7. Зеленский взвешивает плюсы и минусы возможного проведения выборов президента весной 2024 года – Кулеба. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский обдумывает возможность проведения выборов главы государства весной 2024 года – взвешивает все "за" и "против". (подробнее).

8. США объявили помощь ВСУ на $425 млн: боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды. США объявили очередную военную помощь Украине на $425 млн. Украинские силы получат от Штатов дополнительные боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды калибров 155 мм и 105 мм, сообщает пресс-служба Пентагона. (подробнее).

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