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Вісім головних новин України та світу на 19:00 3 листопада

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 19:00
Вісім головних новин України та світу на 19:00 3 листопада - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

1. Росія всю ніч атакувала Україну "шахедами": збили 24 з 38 та одну ракету Х-59 – ГенштабВ ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59: вибухи чули у Кіровоградській, Львівській та Чернігівській областях, є влучання у Харкові та області. За даними Генштабу ЗСУ, 24 ворожі дрони та ракету було знищено (детальніше).

2. У Байдена відреагували на заяву Залужного про глухий кут на фронті: Потрібне рішення КонгресуВ адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на заяву головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про глухий кут на фронті та заявили про необхідність продовження підтримки Києва. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі (детальніше).

3. Гроші на кіно залишили, військовий ПДФО у громад забрали: зміни в бюджеті до другого читанняКабмін схвалив проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання, інформує Міністерство фінансів. У ньому, зокрема, змінено прогноз щодо курсу гривні, рівня ВВП та інфляції. А також залишили фінансування серіалів на 445 млн грн і заклали норми законопроєкту про "військовий ПДФО" в текст бюджету (детальніше).

4. На Житомирщині збили на смерть жінку. За кермом був нардеп від Батьківщини, каже поліціяНа трасі Київ – Чоп, у селі Березівка Житомирського району, сталася смертельна ДТП за участю народного депутата від Батьківщини Андрія Ніколаєнка. Про це пише пресслужба поліції Житомирської області й підтверджує нардеп у коментарі LIGA.net (детальніше).

5. Міноборони пом'якшило вимоги до виробників зброї для прискорення постачань на фронтЗ 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. На період воєнного стану скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань (детальніше).

6. Зеленський призначив нового командувача ССО. Ним став Сергій ЛупанчукПрезидент Володимир Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій. Іншим указом Зеленський звільнив із посади попереднього командувача ССО Віктора Хоренка. Про причини такої кадрової ротації наразі невідомо (детальніше).

7. Зеленський зважує плюси та мінуси можливого проведення виборів президента навесні 2024 року — КулебаМіністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський обмірковує можливість проведення виборів глави держави навесні 2024 року – зважує наразі всі "за" і "проти" (детальніше).

8. США оголосили допомогу ЗСУ на $425 млн: боєприпаси для HIMARS, NASAMS, артснарядиСША оголосили чергову військову допомогу Україні на $425 млн. Українські сили отримають від Штатів додаткові боєприпаси для HIMARS, NASAMS, артснаряди калібрів 155 мм і 105 мм та інше, повідомляє пресслужба Пентагону (детальніше).

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