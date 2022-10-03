Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 октября

1. УОЛЛЕС: ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО, ЧТО ПУТИН ПРИМЕНИТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Очень маловероятно применение ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции консерваторов в узком кругу (подробнее).

2. "УРОЖАЙНЫЙ" ДЕНЬ НА СБИТЫЕ ДРОНЫ, МИНУС ВЕРТОЛЕТ И САМОЛЕТ РОССИЯН – СВОДКА ПОТЕРЬ ВРАГА. За сутки ВСУ вывели из строя еще 320 солдат врага, три танка, сбили 11 дронов оперативно-тактического уровня, самолет и вертолет, а также сожгли 15 единиц автотехники (подробнее).

3. ОСТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ШОЙГУ НАСЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ. У министра обороны США Ллойда Остина нет четких указаний военной разведки на то, чтобы российский диктатор Владимир Путин начал развертывать ядерное оружие для удара по Украине (подробнее).

4. ПОДДЕРЖКА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО – НА ИСТОРИЧЕСКОМ МАКСИМУМЕ: ОПРОС РЕЙТИНГА. Украинцы сейчас поддерживают вступление в НАТО сильнее, чем когда-либо в истории, говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг (подробнее).

5. УКРАИНЦЫ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ВОЗРАСТОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСТУПЛЕНИЕ В ЕВРОСОЮЗ – ОПРОС. Поддержка вступления Украины в ЕС почти единогласна среди представителей всех макрорегионов и возрастов, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного социологической группой Рейтинг (подробнее).

6. СБУ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО У СУДЬИ ВЕРХОВНОГО СУДА – ТАКИ ГРАЖДАНСТВО РФ. ОН ПРОШЕЛ ПОЛИГРАФ. Глава Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году (подробнее).

7. МИНЦИФРА ПРЕДСТАВИЛА ВОЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДИЕ. Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал военные облигации в Дие. Это ценные бумаги, которые правительство выпускает во время военного положения (подробнее).

8. ВСУ ОСВОБОДИЛИ ПОСЕЛОК БОРОВАЯ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ВИДЕО. Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области (подробнее).

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Вадим Ребрина

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