Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января

Орбан согласен на 50 млрд евро для Украины, но с условием, ночная атака дронами, новый прогноз Буданова насчет войны, встреча Блинкена и Столтенберга

Виктор Орбан (Фото – ЭРА)

1. Россия массированно атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила 15 целей. Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 января. В Генштабе заявили, что враг запустил 35 беспилотников (подробнее).

2. Илон Маск: Первый человек получил мозговой чип Neuralink, пациент поправляется. Первый человек получил мозговой чип от компании Neuralink, сообщил Илон Маск. По его словам, процедура прошла успешно, пациент поправляется после операции. Начальные результаты показывают "многообещающее выявление спаек нейронов", отметил Маск (подробнее).

3. Индекс восприятия коррупции: Украина показала один из лучших результатов в мире за год. Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции-2023", в котором Украина с 36 баллами заняла 104-е место среди 180 стран мира (подробнее).

4. Украина в НАТО и помощь от США – о чем говорили Столтенберг и Блинкен в Вашингтоне. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Они обсудили дальнейшую помощь Украине, ее достижения на поле боя, а также перспективу членства в Альянсе (подробнее).



5. ВСУ испытывают современные дроны в бою, их охраняют на секретных базах – Камышин. У украинских военных нет времени на испытания новейших дронов отечественного производства, поэтому проверяют их уже во время боя с россиянами, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (подробнее).



6. Орбан согласился разблокировать 50 млрд евро для Украины, но выдвинул условие. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов к компромиссу насчет 50 млрд евро для Украины при условии ежегодного голосования по продолжению финансирования (подробнее).



7. ВАКС признал, что россиянин владеет долей в АЗС Shell, но не конфисковал ее: вот почему. Высший антикоррупционный суд признал, что у подсанкционного россиянина Эдуарда Худайнатова есть доля в сети АЗС Shell, но отказался ее конфисковать. Он считает, что это бы нарушило права мажоритарного акционера – британской компании Shell (подробнее).



8. Буданов прогнозирует, что "где-то в начале весны" наступление России иссякнет уже полностью. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что текущая российская наступательная операция полностью иссякнет в начале весны 2024 года, после чего, вероятно, последует ход Украины в боевых действиях (подробнее).



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