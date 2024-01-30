Вісім головних новин України та світу на 19:00 30 січня

Орбан згоден на 50 млрд євро для України, але має умову, нічна атака "шахедами", новий прогноз Буданова щодо війни, зустріч Блінкена і Столтенберга

Віктор Орбан (Фото - ЕРА)

1. Росія масовано атакувала Україну "шахедами". ППО збила 15 цілей. Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 січня. У Генштабі заявили, що ворог запустив 35 безпілотників (детальніше).

2. Ілон Маск: Перша людина отримала мозковий чип Neuralink, пацієнт одужує. Перша людина отримала мозковий чип від компанії Neuralink, повідомив Ілон Маск. За його словами, процедура пройшла успішно, пацієнт одужує після операції. Початкові результати показують "багатообіцяльне виявлення спайок нейронів", зазначив Маск (детальніше).

3. Індекс сприйняття корупції: Україна показала один із найкращих результатів у світі за рік. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила результати дослідження "Індекс сприйняття корупції-2023", в якому Україна з 36 балами посіла 104-е місце серед 180 країн світу (детальніше).

4. Україна в НАТО та допомога від США – про що говорили Столтенберг та Блінкен у Вашингтоні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні. Вони обговорили подальшу допомогу Україні, її досягнення на полі бою, а також перспективу членства в Альянсі (детальніше).

5. ЗСУ випробовують сучасні дрони в бою, їх охороняють на секретних базах – Камишін. Українські військові не мають часу на випробування новітніх дронів вітчизняного виробництва, тому перевіряють їх вже під час бою з росіянами, заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін (детальніше).

6. Орбан погодився розблокувати 50 млрд євро для України, але висунув умову. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт готовий до компромісу щодо 50 млрд євро для України за умови щорічного голосування щодо продовження фінансування (детальніше).

7. ВАКС визнав, що росіянин володіє часткою в АЗС Shell, але не конфіскував її: ось чому. Вищий антикорупційний суд визнав, що у підсанкційного росіянина Едуарда Худайнатова є частка в мережі АЗС Shell, але відмовився конфіскувати її. Він вважає, що це порушило б права мажоритарного акціонера – британської компанії Shell (детальніше).

8. Буданов прогнозує, що "десь на початку весни" наступ Росії вичерпається вже повністю. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, вірогідно, буде хід України у бойових діях (детальніше).

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