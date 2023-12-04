Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 декабря

Данные WP о разногласиях в стратегии контрнаступления ВСУ, Украина начала производить шесть САУ "Богдана" в месяц, ночные обстрелы ракетами и шахедами

Украинская гаубица Богдана на шасси чешской Татры (Фото - Twitter TarasChmut)

1. Третью ночь подряд Россия атакует ракетами Х-59 и десятками "шахедов": были прилеты. В ночь на 4 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 23 ударными беспилотниками типа Shahed. Воздушные силы сообщили, что было несколько попаданий (подробнее).

2. Из пункта пропуска "Угринов-Долгобычев" выехали первые 30 пустых грузовиков – фото. На украинско-польской границе пограничники оформили 30 грузовиков массой более 7,5 т на пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" (подробнее).

3. ВСУ получат "длинные" ракеты Нептун. Также будут обновлены системы ПВО С-300 и Бук. Украина ведет разработку "длинных" ракет типа "Нептун", а также модернизацию зенитно-ракетных комплексов С-300 и Бук. Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк (подробнее).

4. Мобилизация в Украине. В Раде рассказали о подготовке ряда изменений, которые предлагают сделать. В Украине готовят изменения к законодательству, регулирующему вопросы мобилизации и военной службы, сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, перечислив основные нововведения (подробнее).

5. Белый дом: Деньги для Украины закончатся до конца года, отказ Конгресса поставит ее на колени. Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет (подробнее).

6. Зеленский: Украина начала производить шесть САУ "Богдана" в месяц. Получили новую западную ПВО. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала производить шесть самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц, и что партнеры передали дефицитные ракеты к существующим системам противовоздушной обороны (подробнее).

7. WP: США хотели точечного контрнаступления ВСУ, но Киев настоял на атаках в трех местах. Во время подготовки Украины к контрнаступлению США выступали за сосредоточение Сил обороны на продвижении на юге, однако Киев настоял на атаках в трех разных точках. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считал, что огромная длина фронта станет проблемой для России, говорится в материале The Washington Post (подробнее ).

8. В Гостомеле военная администрация украла 21 млн грн, выделенных на восстановление – ГАСУ. 100 поврежденных домов в Гостомельской общине остаются не восстановленными, в том числе потому, что экс-начальник Гостомельской военной администрации присвоил стройматериалов на 11 млн грн. Сумма нарушений, выявленных во время ревизии, за период 2022 и 2023 годов достигает более 21 млн грн (подробнее).

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