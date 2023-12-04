Вісім головних новин України та світу на 19:00 4 грудня

Дані WP про розбіжності у стратегії контрнаступу ЗСУ, Україна почала виробляти шість САУ "Богдана" на місяць, нічні обстріли ракетами і "шахедами"

Українська гаубиця "Богдана" на шасі чеської Татри (Фото - Twitter TarasChmut)

1. Третю ніч поспіль Росія атакує ракетами Х-59 та десятками "шахедів": були прильоти. В ніч проти 4 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 23 ударними безпілотниками типу Shahed. Повітряні сили повідомили, що було декілька влучань (детальніше).

2. З пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" виїхали перші 30 пустих вантажівок – фото. На українсько-польському кордоні прикордонники оформили 30 вантажівок масою понад 7,5 т на пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" (детальніше).

3. ЗСУ отримають "довгі" ракети Нептун. Також будуть оновлені системи ППО С-300 та "Бук". Україна веде розробку "довгих" ракет типу "Нептун", а також модернізацію зенітно-ракетних комплексів С-300 та "Бук". Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк (детальніше).

4. Мобілізація в Україні. У Раді розповіли про підготовку низки змін — що пропонують зробити. В Україні готують зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби, повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, перелічивши основні нововведення (детальніше).

5. Білий дім: Гроші для України закінчаться до кінця року, відмова Конгресу поставить її на коліна. Директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакета (детальніше).

6. Зеленський: Україна почала виробляти шість САУ "Богдана" на місяць. Отримали нову західну ППО. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала виготовляти шість самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць і що партнери передали дефіцитні ракети до наявних систем протиповітряної оборони (детальніше).

7. WP: США хотіли точкового контрнаступу ЗСУ, але Київ наполіг на атаках у трьох місцях. Під час підготовки України до контрнаступу США виступали за зосередження Сил оборони на просуванні на півдні, проте Київ наполіг на атаках у трьох різних точках. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважав, що величезна довжина фронту стане проблемою для Росії, йдеться в матеріалі The Washington Post (детальніше).

8. У Гостомелі військова адміністрація вкрала 21 млн грн, виділених на відбудову – ДАСУ. 100 пошкоджених осель в Гостомельській громаді лишаються не відновленими, зокрема, тому, що ексначальник Гостомельської військової адміністрації привласнив будматеріалів на 11 млн грн. Сума порушень, виявлених під час ревізії, за період 2022 та 2023 років сягає понад 21 млн грн (детальніше).

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