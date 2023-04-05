UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 апреля

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 апреля - Фото
Зеленский в Польше (фото – ОП)

1. Зеленский прибыл в Польшу. 5 апреля у президента состоялся визит в Польшу – были запланированы переговоры с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов (подробнее).

2. Суд арестовал три частных газовых компании. Среди них – бывшая Голден Деррик. Государственное бюро расследований сообщило об аресте корпоративных прав трех компаний по делу о незаконном завладении недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области (подробнее).

3. Во Львовской области арестованы новые земельные участки Оксаны Марченко. Суд наложил арест еще на два земельных участка с объектами недвижимости, незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн (подробнее).

4. Экс-глава СБУ в Крыму работал на ФСБ под псевдонимом "Котигорошко" – Служба безопасности. Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований обнародовали новые доказательства сотрудничества с ФСБ РФ экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного Службой ранее (подробнее).

5. Курс доллара упал ниже 37 грн и достиг минимума за последние 8 месяцев. В среду, 5 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником упал на 23 коп. и составляет 36,78 грн. Курс продаж опустился на 29 коп. – до 37,48 грн. Это самые низкие значения курса доллара с июля прошлого года (подробнее).

6. Посол Китая в ЕС заявил, что "безграничная дружба" Пекина и России – просто риторика. Посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что в мире неправильно истолковали отношения его страны с Россией, и назвал термин "безграничная дружба" Пекина и Москвы простой риторикой (подробнее).

7. Зеленский: В случае угрозы окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное – люди. Президент заявил, что Бахмут не находится под контролем россиян, а под угрозой окружения города командование примет "правильные решения" (подробнее).

8. Свято-Георгиевский собор во Львове. УПЦ МП устроила скандал, у Епифания отреагировали. Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины. В УПЦ МП назвали это "захватом" (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Илон Маск решил построить город-утопию в Техасе. Он не один такой – как это делают другие богачи

Арест Трампа и Блэкаут в США. Как с помощью нейросетей создают фейковые исторические события

Кто сотворил искусственный интеллект. История Сэма Альтмана, его компании OpenAI и войны с Маском

Отток студентов. Как удержать и вернуть украинских абитуриентов из-за границы

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 