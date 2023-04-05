Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 апреля

1. Зеленский прибыл в Польшу. 5 апреля у президента состоялся визит в Польшу – были запланированы переговоры с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов (подробнее).

2. Суд арестовал три частных газовых компании. Среди них – бывшая Голден Деррик. Государственное бюро расследований сообщило об аресте корпоративных прав трех компаний по делу о незаконном завладении недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области (подробнее).

3. Во Львовской области арестованы новые земельные участки Оксаны Марченко. Суд наложил арест еще на два земельных участка с объектами недвижимости, незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн (подробнее).

4. Экс-глава СБУ в Крыму работал на ФСБ под псевдонимом "Котигорошко" – Служба безопасности. Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований обнародовали новые доказательства сотрудничества с ФСБ РФ экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного Службой ранее (подробнее).

5. Курс доллара упал ниже 37 грн и достиг минимума за последние 8 месяцев. В среду, 5 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником упал на 23 коп. и составляет 36,78 грн. Курс продаж опустился на 29 коп. – до 37,48 грн. Это самые низкие значения курса доллара с июля прошлого года (подробнее).

6. Посол Китая в ЕС заявил, что "безграничная дружба" Пекина и России – просто риторика. Посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что в мире неправильно истолковали отношения его страны с Россией, и назвал термин "безграничная дружба" Пекина и Москвы простой риторикой (подробнее).

7. Зеленский: В случае угрозы окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное – люди. Президент заявил, что Бахмут не находится под контролем россиян, а под угрозой окружения города командование примет "правильные решения" (подробнее).

8. Свято-Георгиевский собор во Львове. УПЦ МП устроила скандал, у Епифания отреагировали. Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины. В УПЦ МП назвали это "захватом" (подробнее).

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Оксана Житнюк

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